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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

فساد در حکومت آذربایجان/

واشنگتن پست از فساد مالی خانواده علی اف پرده برداشت

واشنگتن پست از فساد مالی خانواده علی اف پرده برداشت

یک روزنامه آمریکایی در مطلبی از فساد گسترده در خانواده الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در مطلبی در این باره می نویسد : پسر یازده ساله الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان مالک چندین امارت در دبی است.

واشنگتن پست نوشت : رئیس جمهوری آذربایجان زمانی که از وی خواسته شد تا درباره 9 امارت لوکس در دبی به ارزش میلیونها پوند از سوی پسر 11 ساله اش توضیح دهد دچار شرم شد.

این روزنامه در ادامه می نویسد: مستقلات در کنار آب در جزیره جمیره و ثبت شده در اداره زمین دبی به نام حیدر علی اف، کودک دبستانی و فرزند الهام علی اف که برگرفته از نام پدر بزرگ است به ثبت رسیده و سال گذشته این مستقلات با ارزش 44 میلیون دلار در یک دوره خرید دو هفته ای خریداری شدند و این رقم 10 برابر میانگین حقوق سالانه در آذربایجان است.

این روزنامه آمریکای همچنین در ادامه مطلب خود "لیلا" و "آرزو" علی اف دو دختر رئیس جمهوری را در کانون گزارش خود قرار می دهد و میزان املاک و مستقلات آنها را 75 میلیون دلار بر آورد می کند.

یک سخنگو در کاخ ریاست جمهوری آذربایجان از ارائه توضیح و اعلام واکنش به این گزارش خودداری کرده است.

کد مطلب 1047176

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