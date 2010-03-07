واشنگتن پست از فساد مالی خانواده علی اف پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در مطلبی در این باره می نویسد : پسر یازده ساله الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان مالک چندین امارت در دبی است.

واشنگتن پست نوشت : رئیس جمهوری آذربایجان زمانی که از وی خواسته شد تا درباره 9 امارت لوکس در دبی به ارزش میلیونها پوند از سوی پسر 11 ساله اش توضیح دهد دچار شرم شد.

این روزنامه در ادامه می نویسد: مستقلات در کنار آب در جزیره جمیره و ثبت شده در اداره زمین دبی به نام حیدر علی اف، کودک دبستانی و فرزند الهام علی اف که برگرفته از نام پدر بزرگ است به ثبت رسیده و سال گذشته این مستقلات با ارزش 44 میلیون دلار در یک دوره خرید دو هفته ای خریداری شدند و این رقم 10 برابر میانگین حقوق سالانه در آذربایجان است.

این روزنامه آمریکای همچنین در ادامه مطلب خود "لیلا" و "آرزو" علی اف دو دختر رئیس جمهوری را در کانون گزارش خود قرار می دهد و میزان املاک و مستقلات آنها را 75 میلیون دلار بر آورد می کند.

یک سخنگو در کاخ ریاست جمهوری آذربایجان از ارائه توضیح و اعلام واکنش به این گزارش خودداری کرده است.