همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رایزنان فرهنگی درخارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در همایش هم اندیشی رایزنان فرهنگی افزود: رایزنان فرهنگی در انعکاس واقعیتهای ارزشمند فرهنگ و هنر ایران در عرصه های جهانی‌ نقشی مهم برعهده دارند.



وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه، جشنواره، هفته های فرهنگی، نمایش آثار سینمایی، برنامه ریزی برای حضور هنرمندان خارجی در جشنواره ها و برنامه های بین المللی کشورمان و حضور هنرمندان ایرانی در عرصه های بین المللی از جمله مواردی است که می تواند در این همکاری ها مورد توجه قرار گیرد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش یکی از رایزنان درباره تغییر زمان برگزاری برخی جشنواره ها و نمایشگاه های داخلی گفت: ‌هر چند باید برای تنظیم برنامه حداکثر تلاش انجام شود، اما به هر حال احتمال مسائل غیرمترقبه در همه جشنواره های بین المللی وجود دارد که گاهی نیز در برنامه های ما اتفاق می افتد.



وی ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه های ذی ربط و همراهی نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور شاهد رشد روابط فرهنگی کشورمان،‌ حتی بیش از عرصه های اقتصادی و سیاسی باشیم.



مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این نشست با اشاره به نزدیکی و تعامل مناسب بین این سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: به زودی مباحث این نشست در کارگروهی به طور ویژه بررسی می شود.



مصطفوی تصریح کرد: سرفصلها و مصوبات این نشست نیز در جلسه مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان این وزارتخانه با نمایندگان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بررسی می شود و راه های اجرایی شدن مصوبات مورد توجه قرار خواهد گرفت.