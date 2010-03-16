ریشه جاودانی نوروز ارتباطش با فطرت انسانهاست

دکتر محمد علی آذرشب درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه نوروز در فرهنگ ایرانی گفت: نوروز نشانگر یک نوع فرهنگ انسانی و زنده ایرانیان است. زنده از این جهت که نوروز نشانه زندگی است، نشانه آغاز یک حیات جدید برای بشر و کره زمین است. توجه به پدیده نوروز نشانگر فرهنگ زنده است و فرهنگ حیات و روئیدن است واین رمز بسیار زیبایی در فرهنگ ما ایرانیان است. اینکه زنده است و به سمت روئیدن پیش می‌رود تمدن‌زا است.

وی افزود: به نظر می‌رسد یکی از دلایل تمدن‌زایی فرهنگ ایرانی این است که با نوروز پیوند خورده و نوروز سمبل حیات انسانی است چرا که همه بشریت نسبت به بهار حساسیت خاصی دارند و نسبت به زیبایی‌ها توجه خاصی دارند.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع تقریب مذاهب اسلامی دلیل ماندگاری نوروز فرهنگ ما را چنین توصیف کرد: علتش این است که با فطرت انسانها مرتبط است. در قرآن تعبیرهای زیادی است که نگاه کنید به زمین که چگونه زنده می‌شود بعد از مردنش ، نگاه کنید به درختان که چگونه رشد می‌کنند. نوروز یکی از مناسبتهایی است که انسانها را به حیات بعد از مرگ متوجه می‌کند و با فطرت انسانها سازگار است و از آنجا که فطرت انسانها جاویدان است نوروز هم جاویدان است.

این نویسنده و مترجم در پایان خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب وقت خوبی برای شکوفایی و نوآوری و روئیدن فراهم آمده و به همین جهت نوآوری‌های زیادی در این ملت می‌بینیم. این ملت فطرتش و ذوقش در جهت تجدید حیات و نوآوری است.