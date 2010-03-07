دستگاه های نظارتی قاطعانه با گرانی های کاذب در بازار برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی ظهر یکشنبه در جمع مدیران استان افزود: برخورد با متخلفان و گرانفروشان از سوی دستگاههای نظارتی باید شدت یابد تا جلوی زیاده خواهی و سوداگری گرفته و مردم نباید نگران گرانی کالاها باشند.

وی ادامه داد: با توجه به زیر بارترافیک رفتن آزاد راه رشت به قزوین و بازدید مسافران و مهمانان از مناطق این استان، کلیه دستگاهها بویژه شهرداریها تلاش ویژه ای را برای تغییر چهره شهرها و زیبا سازی و آماد سازی مسافران در آستانه ایام نوروز به عمل آورند.

استاندار گیلان افزود: مقوله مایحتاج مسافران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تأمین بیش از صد قلم نیازهای اساسی مسافران از تأمین سوخت، وسایل گرمایشی، اسکان، تأمین امنیت، چادر، آماده سازی کمپینگها، هتلها، رستورانها، مراکز بهداشتی و درمانی از سوی فرمانداران و دستگاه های اجرایی مرتبط را مورد تأکید قرار داد.

وی حمایت همه جانبه از بخش خصوصی را یاد آوری کرد و گفت: با آماده سازی زیر ساختها در استان باید به دنبال بخش خصوصی بود تا بتوانند از این زیرساختها بهره برداری بهینه کرد.

قهرمانی با اعلام اینکه اعتبارات عمرانی سال آینده استان گیلان 80 درصد افزایش یافته است، افزود: استان گیلان امروز تبدیل به یک کارگاه عمرانی شده است.

وی تاکید کرد: بستر و فضای مناسب باید برای حضور بیشتر بخش خصوصی آماده و برای افزایش ثروت اجتماعی اهتمام کرد.

استاندار گیلان در ادامه برگزاری نمایشگاه بهاره را در استان مثبت ارزیابی کرد و یاد آور شد: در 16 شهرستان استان 19 نمایشگاه دایر شده است.