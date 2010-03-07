کرج رتبه نخست در جذب نقدینگی بودجه سال 88 را کسب کرد

رضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کرج توانسته است در میان کلانشهرهای کشور رتبه نخست جذب نقدینگی در سال 88 را کسب کند که این امر از انجام برنامه ریزی های مطلوب در جهت کسب این موفقیت حکایت می کند.

وی ادامه داد: همچنین این موفقیت بیانگر وجود برنامه ریزی و مدیریت کارآمد در این زمینه است و امیدواریم این امر در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد.

این مسئول در خصوص اولویت بودجه سال 88 نیز بیان کرد: با توجه به وجود پروژه های ناتمام از سال جاری و سالهای گذشته در کلانشهرکرج و تحمیل هزینه هایی که در زمینه تاخیر، تعدیل و جریمه پروژه ها به وجود آمده، اتمام پروژه های باقیمانده از گذشته تاکنون از اولویتهای پیش رو در سال آتی است.

شریفی اظهار داشت: با توجه به کارشناسی های انجام شده در خصوص بودجه سال 88 برای توسعه و پیشرفت شهر کرج که با برنامه ریزی مناسب انجام پذیرفته، شاهد رشد و شکوفایی این کلانشهر در سال طی شده بوده ایم که این امر بسیار مطلوب است.

وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه اول از سوی کرج در زمینه جذب نقدینگی بودجه سال 88 یک امر بسیار مطلوب است اما نباید در این زمینه، وظیفه خود را تمام شده بدانیم بلکه لازم است تلاش کنیم تا در سالهای آینده نیز بتوانیم به چنین رتبه ای دست یابیم.

شریفی یادآور شد: در عین حال باید تلاش کنیم تا پروژه های مربوط به هر سال در همان سال انجام شود و تا حد ممکن به سالهای آینده موکول نشود تا از ایجاد مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید.