  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

تسهیلات جدید برای مسکن مهر در ایلام و آذربایجان غربی

دولت در راستای تامین مسکن اقشار کم درآمد و تکمیل پروژه های طرح مسکن مهر، 2 قطعه زمین‌ جدید در استان‌های ایلام و آذربایجان غربی به این طرح اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن، عرصه و اعیان ساختمان ادرای سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی واقع در پلاک های (212) و (124) فرعی از (6) اصلی بخش (5) ارومیه و عرصه و اعیان ساختمان اداری سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام واقع در (1) فرعی از (6) اصلی قطعه یک شهرستان ایلام به سازمان ملی زمین و مسکن انتقال می‌یابد تا در جهت اهداف مسکن مهر هزینه شود.

همچنین در اجرای تبصره بند (ب) ماده (5) ضوابط اجرای بودجه سال 1388 کل کشور، سازمان ملی زمین و مسکن مجاز شد با اختصاص زمین مناسب، نسبت به احداث ساختمان اداری جدید در شهرستان ایلام اقدام کند و با هماهنگی استانداری ایلام عرصه ساختمان قدیمی سازمان مسکن و شهرسازی به کاربری تجاری تغییر داده شود تا از محل آن ساختمان جدید احداث و پنجاه درصد از منابع حاصله برای مسکن مهر هزینه شود.

این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرده است.

کد مطلب 1047182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها