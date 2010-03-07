تسهیلات جدید برای مسکن مهر در ایلام و آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن، عرصه و اعیان ساختمان ادرای سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی واقع در پلاک های (212) و (124) فرعی از (6) اصلی بخش (5) ارومیه و عرصه و اعیان ساختمان اداری سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام واقع در (1) فرعی از (6) اصلی قطعه یک شهرستان ایلام به سازمان ملی زمین و مسکن انتقال می‌یابد تا در جهت اهداف مسکن مهر هزینه شود.

همچنین در اجرای تبصره بند (ب) ماده (5) ضوابط اجرای بودجه سال 1388 کل کشور، سازمان ملی زمین و مسکن مجاز شد با اختصاص زمین مناسب، نسبت به احداث ساختمان اداری جدید در شهرستان ایلام اقدام کند و با هماهنگی استانداری ایلام عرصه ساختمان قدیمی سازمان مسکن و شهرسازی به کاربری تجاری تغییر داده شود تا از محل آن ساختمان جدید احداث و پنجاه درصد از منابع حاصله برای مسکن مهر هزینه شود.

این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرده است.

