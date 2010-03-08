آخرین مهلت ارائه مدارک دریافت مجوز فعالیت تعاونیهای اعتبار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکتهای تعاونی اعتبار گروه شغلی که تاکنون نسبت به دریافت مجوز فعالیت اقدام نکرده اند مدارک خود را تا 25 اسفند ماه سالجاری به ادارات کل تعاون استانها ارائه کنند.

بر اساس این گزارش، مدیرکل دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، بیان داشت: در همایش ساماندهی و اعطای مجوز فعالیت به تعاونیهای اعتبار گروه شغلی که با حضور مقامات و کارشناسان وزارت تعاون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بیش از 100 تعاونی اعتبار برگزار شد، به حدود 800 شرکت تعاونی مجوز فعالیت اعطا شد.

احمد بیگدلی شاملو ادامه داد: به صورت نمادین از هر استان به یک تعاونی که قبلا مدارک آنها به بانک مرکزی ارسال شده بود و شرایط اولیه لازم مطابق با قوانین پولی واعتباری را کسب کرده بودند، مجور فعالیت توسط مقامات بانک مرکزی و وزارت تعاون اعطا شد.







