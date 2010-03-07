توسعه کتابخانه مرکزی تبریز نیازمند خرید اراضی همجوار است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن خدایی ظهر یکشنبه درچهاردهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز با اشاره به تصویب اعتبار30میلیارد ریالی کتابخانه مرکزی تبریز اظهار داشت: امید است با حمایت فرماندار محترم و پیگیری اعضا انجمن مسئله تملک زمین جوار کتابخانه مرکزی تبریز حل شده و به زودی شاهد آغاز اجرای این طرح باشیم.

وی با تاکید بر جایگاه تاریخی کتابخانه مرکزی تبریز در منطقه یادآور شد: استان آذربایجان شرقی جزو معدود استان هایی است که دارای کتابخانه مرکزی است و هم اکنون با توجه به تصویب رئیس جمهور محترم پیگیر احداث فاز دوم کتابخانه هستیم.

خدایی در بیان جایگاه کتابخانه مرکزی تبریز به ثبت نخستین اثر ملی در حافظه جهانی از این کتابخانه اشاره کرده و یادآور شد: وقف نامه ربع رشیدی ، نخستین اثر به ثبت رسیده در حافظه جهانی یونسکو از ایران و نیز وجود نسخ بسیار ارزشمندی ازقبیل انجیل 1200 ساله و نسخی از دوره ایلخانیان ارزش و منزلت این کتابخانه را دوچندان کرده است.

وی در ادامه به بازدید از سه کتابخانه بزرگ ملی ، مجلس شورای اسلامی و آیت الله مرعشی نجفی اشاره کرده و افزود : به منظور استفاده از تجربیات این کتابخانه های بزرگ در توسعه و احداث فاز دوم کتابخانه مرکزی تبریز به همراه هیئتی متشکل از رئیس گروه آموزش و پژوهش معاونت برنامه ریزی استانداری و جلالی عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز و تعدادی از کارشناسان بازدیدی از این سه کتابخانه معظم ایران به عمل آمد .

مدیر کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی گفت: این جلسه به منظور تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرایی شدن مصوبات دور سوم ریاست محترم جمهور در زمینه کتابخانه های عمومی، راه اندازی کتابخانه هوشمند و دیجیتال سازی اطلاعات منابع کتابخانه های عمومی استان ، بررسی نقشه راه توسعه عمرانی کتابخانه های عمومی تبریز و نیز مشخص نمودن تقویم زمانی جلسات انجمن بر مبنای ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور تشکیل گردیده است.

حسن خدایی به احداث یک باب کتابخانه عمومی استاندار در تبریز از محل مصوبات دور سوم سفر ریاست محترم جمهور و هیئت دولت به استان اشاره کرده و گفت: مهم ترین مسئله در خصوص اجرایی شدن این مصوبه، تأمین زمین ساخت این کتابخانه است و تاکنون مکاتباتی از طرف این اداره کل ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و نیز معاونت عمرانی فرمانداری انجام شده است.