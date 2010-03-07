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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۴

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس کرمان از کشف یک تن مواد مخدر در جنوب کرمان خبر داد.

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی شهرستان کهنوج و با انجام یک سری کار اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، قاچاقچی که قصد عبور بیش از یک تن مواد مخدر از کهنوج را داشت دستگیر شد و این میزان مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: این شرور بعد از اینکه به ایست ماموران بی توجهی کرد در یک عملیات تعقیب و گریز و پس از تیر اندازی و اصابت گلوله به دام افتاد.

وی ادامه داد: در این رابطه یک دستگاه خودروی سواری، یک قبضه سلاح غیرمجاز و دو قبضه خشاب نیز بدست آمد.

سردار اسحاقی گفت: تلاش برای دستگیری سایر اعضای این باند نیز همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1047192

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