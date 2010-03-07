کمیته امداد افزایش عزت نفس مددجویان را سرلوحه برنامه ها قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر یکشنبه در مراسم واگذاری 100 واحد مسکونی مددجویان شهرستان قائمشهر افزود: شانیت بخشیدن و اعطای جایگاه ویژه به اقشاری که در اعتقاد ما به آنها سفارش شده است از وظایف مسئولان است.

وی با اشاره به اینکه قرار نیست با اعطای یک واحد مسکونی عزت فردی پایمال شود، گفت: ارتقای کرامت انسانی در طرح های حمایتی باید مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد.

هاشمی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ع) در حمایت از اقشار محروم پیشگام است، تصریح کرد: این نهاد پیش از پرداخت اعتبارات نیمی از پروژه ها را به انجام می رساند.

وی با اعلام اینکه قرار نیست عزیزترین اقشار جامعه در شرایط نابرابر زندگی کنند، یادآور شد: قرار نیست برای خدمتی که ارائه می کنیم فخر بفروشیم.

معاون استاندار مازندران با تاکید بر اینکه آنچه باید به آن افتخار کنیم تحکیم یک خانواده با کرامت است، تصریح کرد: افزایش عزت نفس خانواده ها باید در برنامه های حمایتی مدنظر باشد.

حجت الاسلام علی معلمی جویباری، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم با اعلام اینکه در گذشته کمیته امداد امام خمینی(ره) تنها به حمایت های غذایی به محرومان می پرداخت، تصریح کرد: اکنون این نهاد به فعالیت های تخصصی در حوزه های مختلف می پردازد.

وی با تاکید براینکه کمیته امداد اکنون متصدی اعطای وام های اشتغالی و ساخت واحدهای مسکونی محرومان شده است، یادآور شد: با وجود همه تلاش های صورت گرفته در این زمینه هنوز تا منزل اصلی فاصله زیادی در این بخش وجود دارد.

امام جمعه قائمشهر با اشاره به اینکه وظیفه حکومت ها تنها فراهم کردن آرامش در جامعه نیست، گفت: کاهش فاصله طبقاتی و اجرای عدالت از مهمترین وظایف دولت ها است.

وی با بیان اینکه دولت ها باید مانع اجحاف و ناروایی به اقشار مختلف شوند، خاطرنشان کرد: اگر حکومتی در این مسیر گام بردارد یک حکومت عادل الهی است.

معلمی با اعلام اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) در هشت کشور دنیا حضور حمایتی دارد، گفت: حمایت و کمک به محرومین و مستضعفین محدوده و مرز جغرافیایی نمی شناسد.

در این مراسم دو واحد مسکونی به صورت نمادین از سوی مسئولان به مددجویان تحویل و کلنگ یک واحد مسکونی اهدایی پدر شهید آشفته در روستای پرچیکلای قائمشهر به زمین زده شد.