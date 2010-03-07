کشف هشت میلیون لیتر سوخت قاچاق طی 11 ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار منصور دشتی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از شناور تازه توقیف شده در آبهای هرمزگان به خبرنگاران گفت: طی سال جاری شش فروند شناور بزرگ خارجی و 52 فروند لنج که اقدام به قاچاق سوخت می کردند در آبهای استان هرمزگان توقیف و ژس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

وی بیان کرد: هر شش شناور بزرگ متعلق به کشورهای خارجی و 95 درصد لنجهای موتوری مربوط به صاحبان ایرانی بوده است.

وی بیان کرد: طی سال جاری با تشدید اقدامات دریابانی در خصوص بازرسی و کنترل شناورها در آبهای حوزه استحفاظی هرمزگان هشت میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده است که نشبت به سال گذشته 180 درصد رشد کشفیات داشته ایم.

دشتی با اشاره به اینکه امیدواریم با تشدید کنترل شناورها در سال های آینده شاهد کاهش قاچاق سوخت در هرمزگان باشیم،‌ تصریح کرد: استان هرمزگان با توجه به وسعت مرز دریایی با کشورهای حوزه خلیج فارس و تعدد جزایر در این منطقه باعث بروز پدیده شوم قاچاق شده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان در خصوص کشف 100 هزار لیتر سوخت قاچاق طی شب گذشته در حوالی جزیره هنگان افزود: این شناور با 14 خدمه تبعه خارجی طی چند مرحله اقدام به قاچاق سوخت کرده بود که با هوشیاری ماموران دریابانی طی یک عملیات پلیسی موفق به توقیف این شناور شد.

به گفته وی، پس از کشف 100 هزار لیتر سوخت و تحویل آن به شرکت نفت، کاپیتان این شناور به موارد دیگر قاچاق سوخت اعتراف کرده است.

وی بیان داشت: بر اساس مصوبه استانداری و تایید ستاد مبارزه با کالای قاچاق کشور شناسنامه کردن شناورهای سبک و سنگین از سال گذشته با همکاری بنادر و دریانوردی آغاز شده است و امیدواریم تا اوایل سال جاری بتوانیم تمامی شناورها دارای شناسنامه شوند و شاهد کاهش قاچاق سوخت و کالا در استان هرمزگان باشیم.