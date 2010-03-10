  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راه اندازی مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی در دانشگاه امام خمینی (ره)

راه اندازی مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی در دانشگاه امام خمینی (ره)

رئیس پارک فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: مرکز رشد علم و فناوری گیاهان دارویی با همکاری مرکز تحقیقات جهادکشاورزی استان سال آینده راه اندازی می شود.

علی فضلوی در گفتگو با خبرنگار مهر راه اندازی این مرکز رشد را در راستای ساماندهی مراکز رشد اقماری در پارک علم و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اعلام کرد.

وی گفت: بر اساس مفاد تفاهم نامه ای که با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی منعقد کرده ایم، امکانات و تجهیزات لازم برای مرکز رشد اقماری گیاهان دارویی از طریق جهاد کشاورزی فراهم می شود.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: به دنبال ایجاد این مرکز رشد اقماری بخشی از شرکت هایی را که در قزوین برای تولید و ثبت گیاهان دارویی فعالیت می کنند، در این مرکز مستقر خواهیم کرد.

کد مطلب 1047196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار