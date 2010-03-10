راه اندازی مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی در دانشگاه امام خمینی (ره)

علی فضلوی در گفتگو با خبرنگار مهر راه اندازی این مرکز رشد را در راستای ساماندهی مراکز رشد اقماری در پارک علم و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اعلام کرد.

وی گفت: بر اساس مفاد تفاهم نامه ای که با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی منعقد کرده ایم، امکانات و تجهیزات لازم برای مرکز رشد اقماری گیاهان دارویی از طریق جهاد کشاورزی فراهم می شود.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: به دنبال ایجاد این مرکز رشد اقماری بخشی از شرکت هایی را که در قزوین برای تولید و ثبت گیاهان دارویی فعالیت می کنند، در این مرکز مستقر خواهیم کرد.