درختانی که بیگناه می میرند/ خطرسازی دلیل قطع 176 اصله درخت در گرگان!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قطع این درختان در زیباترین پارک جنگلی شمال، موجی از نارضایتی را بین دوستداران محیط زیست و عرصه های جنگلی در گلستان ایجاد کرده است.

این درختان از نوع ممرز، بلوط و انجیری بود که در هفته های اخیر در پارک زیبای جنگلی النگ دره گرگان قطع شده است.

پارک جنگلی النگ دره در دامنه جنگل های انبوه شمالی با پوشش گیاهی ویژه و وجود رودخانه و چشمه های بسیار دیدنی، چشم انداز طبیعی ویژه ای به آن بخشیده است.

پارک جنگلی النگ دره به مساحت ۱۸۵ هکتار و در ۵ کیلومتری جنوب غربی شهر گرگان در مسیر جاده ناهارخوران قرار گرفته و به زیباترین پارک جنگلی شمال معروف است.

در عین حال مدیرکل منابع طبیعی گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر در گرگان افزود: در داخل پارکهای جنگلی برخلاف عرصه های جنگلی میزان تردد زیاد است و به دلیل کوبیدگی خاک و ضعف فیزیولوژیکی، درختان به تدریج خشک می شوند.

صفر قلی خواجه افزود: همچنین میزان آسیب پذیری درختان در پارکهای جنگلی به مراتب بیشتر از دیگر نقاط است و از سوی دیگر بروز طوفانی با سرعت 90 کیلومتر برساعت در سوم اسفندماه سال جاری خسارتهای فراوانی را در این پارک جنگلی وارد کرده است.

وی اظهار داشت: بروز این طوفان بیش از 500 میلیون ریال به پارک جنگلی النگ دره گرگان خسارت زد و موجب شکسته شدن و افتادن برخی از درختان از جمله 176 اصله درختی که قطع شد، شده بود.

درختان نشانه گذاری شده بودند

وی خاطرنشان کرد: این درختان پیش از این حادثه، نشانه گذاری شده بودند ولی امکان قطع آنها فراهم نشده بود تا آنکه بر اثر بروز طوفان دچار خسارت و شکستگی شدند.

به گفته خواجه، وقوع طوفان موجب قطع برق، آب و شکستن درختان و افتادن آن روی تیرهای برق شده بود که برای رفع مشکلات و آماده سازی پارک جنگلی برای استقبال از مسافران نوروزی و پیشگیری از بروز خطرات جانی احتمالی، اقدام به قطع آن شده است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: درختانی که قطع شدند دارای پروانه برداشت و چکش خورده بودند و نسبت به قطع آن اقدام شده است.

وی یادآور شد: قطع درختان در پارک جنگلی گلستان مدیریت شده است و از قبل در این زمینه برنامه ریزی شد و بیشتر درختانی که قطع شدند از نوع ممرز و برخی نیز بلوط و انجیری بوده است.

وی عنوان کرد: در بین این درختان علاوه بر درختان قدیمی، درختان جوان نیز دیده می شود.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: سالانه به طور متوسط 120 هزار مترمکعب چوب در 185 هزار هکتار از جنگلهای تحت پوشش جنگلکاری استان برداشت می شود.

تیشه به ریشه درختان پارکهای چنگلی گلستان

قطع درختان در پارکهای جنگلی گلستان پیشینه درازی دارد و پیش از این نیز شاهد قطع 170 اصله درخت در پارک ملی گلستان بوده ایم.

همچنین تاکنون اجرای طرحهای راهسازی مانند جاده آسیایی موجب قطع هزاران اصله درخت در حوزه استحفاظی گلستان شده است.

حال سئوال اینجاست که آیا صرف خطرساز بودن درختان می تواند دلیل موجهی برای قطع این شاهرگهای حیاتی باشد یا این اقدام راحت ترین و کم هزینه ترین راهی برای اتخاذ تذبیر است و راهکارهای دیگر به طور قطع می تواند زمانبر و هزینه بر تر باشد.

گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.