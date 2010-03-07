میزان مراجعه به دستگاه های قضایی نشان دهنده کم تحمل شدن جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسدالله ایمانی ظهر یکشنبه در پنجمین همایش شوراهای حل اختلاف استان فارس افزود: کم تحمل شدن جامعه در پی عوامل مختلفی حاصل می شود که برای بالا بردن سطح تحمل مردم باید فرهنگسازان جامعه اقدامات لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به بعد مثبت مراجعه گسترده مردم به دستگاه قضایی بیان کرد: اینکه تا پیش از انقلاب، مردم کمتر به دادگستری مراجعه می کردند به خاطر اعتقادات دینی آنها بود که نمی خواستند به دستگاه قضایی طاغوت مراجعه کنند و اکنون به خاطر اعتمادی که به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند به این مجموعه مراجعه می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به توجه اسلام به مقوله صلح و سازش بین مومنین نیز بیان کرد: در آیات و احادیث به فراوانی در مقوله اصلاح امور مردم و تلاش برای ایجاد حالت آشتی در جامعه نکاتی فراوانی مطرح شده است.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: اسلام مومنین را برادر یکدیگر می داند و معتقد به سازش و آشتی بین مومنین است.

وی با تاکید بر اینکه بین اصلاح و مراجعه به قانون و حاکم دو تفاوت وجود دارد، افزود: در مراجعه به قانون مشکل با "بریدن" دنبال می شود اما در اصلاح کار با جمع شدن نظرات و و پیوندزدن دلها به نتیجه می رسد از این رو الفبای قانون با اصلاح تفاوت دارد.

در ادامه مراسم استاندار فارس نیز بیان کرد: در طول تاریخ همواره در نظامهای اجتماعی وجود اختلاف و جدال امری طبیعی و بدیهی بوده و هنرمندی مدیران و حکام نظامها نیز در مدیریت منطقی و سازده این جدالها به شمار می رود.

روح الله احمد زاده در این رابطه با اشاره به بحث نظریه سرمایه اجتماعی که در دانشگاه ها و محاکم قضایی مطرح است، افزود: سرمایه های اقتصادی و فیزیکی به میزانی که از آنها استفاده و برداشت می شود رو به کم شدن می رود اما در سرمایه اجتماعی به میزانی که از آن بهره برده می شود به شکل تصاعدی ارتقا پیدا می کند.

وی سرمایه اجتماعی را ایجاد اعتماد اجتماعی تعبیر کرد و افزود: در این راستا باید گفت شوراهای حل اختلاف یکی از ظرفیتهای مهم ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه محسوب می شود.

استاندار فارس با اشاره به اینکه قانون در نظم بخشی در ایجاد مناسبات منطقی نقش اثر گذاری دارد، تصریح کرد: به نظر می رسد جوامع غربی نیز به این امر معترف هستند که بسیاری از سازوکارهای برقراری نظم در جامعه مدرن امروز منطبق بر فطرت انسانی نیست.

روح الله احمد زاده مکانیزمهای انضباطی در دین اسلامی را بسیار مبتنی بر فطرت انسان و با رویکردی پیشگیرانه و بازدارنده خواند و ادامه داد: نقش مردم در برقراری صلح و سازش و خارج کردم بسایری از دعواهای اجتماعی از مسیر قضایی می تواند امری موثر به شمار رود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به آماری که بر اساس آن از 200 هزار پرونده شوراهای حل اختلاف 25 تا 30 درصد منتهی به صلح و سازش می شود، افزود: به نظر می رسد برای توانمندسازی نیروهای شوراهای حل اختلاف اهتمام بیشتری شود تا در پی عمل بهتر شوراها، این نسبت به 50 درصد نیز ارتقا یابد.

استاندار فارس تاثیر مشارکت اجتماعی نخبگان و همچنین شوراهای تخصصی را نیز در این راستا مفید ارزیابی کرد و گفت: البته این آمر در خصوص شوراهای حل اختلاف تخصصی محقق شده و امید می رود که شوراها همچنان به دستاوردهای بیشتری نیز دست یابند.