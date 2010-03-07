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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

دیوار پادگان قلعه مرغی سال آینده برداشته می شود

شهردار منطقه 19 با بیان اینکه تکنولوژی و ساخت و ساز مدرن در زمین پادگان قلعه مرغی شاخص توسعه آتی شهر تهران است گفت: اوایل سال آینده دیوار قلعه مرغی برداشته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، مهندس فتح اللهی در دیدار با با نمازگزاران مسجد ولیعصر (عج) با اعلام این خبر به فرصتهای جنوب شهر تهران اشاره کرد و گفت: از جمله این فرصتها پادگان قلعه مرغی است که حدود 300 هکتار از زمین منطقه را به خود اختصاص داده و از دغدغه های شهردار تهران این بوده که بتواند این فضا را در اختیار مردم قرار دهد.

وی تصریح کرد: بر اساس تدبیر شهردار تهران در این مجموعه باید مدرن ترین فضای تفریحی، گردشگری، تجاری و اداری بنا شود. به گونه ای که در آینده این مجموعه به عنوان شاخص توسعه شهر تهران در جنوب بتواند ایفای نقش کند.

فتح اللهی از تشکیل کمیته ای برای پیگیری تدبیر شهردار تهران در این خصوص خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته متشکل از معاونتهای تخصصی و مشاورین ذی صلاح تشکیل شده که کار راهبری، طراحی و اجرا را بر عهده دارند.

شهردار منطقه 19  به دیگر فرصتهای جنوب تهران از جمله فرودگاه امام خمینی (ره)، نمایشگاه بین المللی و مجموعه فضاهای علمی و فرهنگی اشاره  و ابراز امیدواری کرد که در آینده آدرس این محله به عنوان شاخص پیشرفت و توسعه متوازن و همه جانبه باشد و با ارزش افزوده ای که در املاک پیرامون خود به بار می آورد بتواند در ساخت و ساز بافتهای قدیمی هم اثر خود را داشته باشد.

کد مطلب 1047199

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