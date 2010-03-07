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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

با داوری حنیف قریشی/

نامزدهای دورنهایی جایزه داستان کوتاه ساندی تایمز مشخص شد

نامزدهای دورنهایی جایزه داستان کوتاه ساندی تایمز مشخص شد

هیئت داوران جایزه داستان کوتاه ساندی تایمز فهرست 6 نامزد دورنهایی این جایزه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت تی‌وی ان‌زد، نویسندگانی از کشورهای انگلستان، ولز، زیمباوه،‌ آمریکا و نیوزلند برای این جایزه 54 هزار دلاری به رقابت می‌پردازند.

سی‌کی استید از نیوزلند برای داستان کوتاه "مرد دوران گذشته"، ویل کو با اثر "هیچ اما علف"، جو دانتورن با داستان "واکنشی منتقدانه به ارتباط گذشته من"، پنتینا گاپا با داستان "مرثیه‌ای برای خاوران"، آدام مارک برای داستان "چیزهایی اندک" و دیوید وان برای "این مال تو نیست" به عنوان کاندیدای دورنهایی این جایزه شناخته شده‌اند.

از داوران مشهور جایزه داستان کوتاه ساندی تایمز می‌توان به حنیف قریشی رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس معروف و اندرو هولگیت ویراستار ادبی نشریه ساندی تایمز اشاره کرد.

نتیجه این جایزه 26 مارس (6 فروردین 1389) اعلام خواهد شد.

 

کد مطلب 1047200

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