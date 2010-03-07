گشایش نمایشگاه گرافیک و کاریکاتور در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بعد از ظهر یکشنبه نمایشگاه گرافیک آثار "ندا فرخی" در مجتمع فرهنگی سینمایی 22 بهمن تبریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه 30 اثر به صورت پوستر، بیلبورد، سردر و لوگو به نمایش گذاشته شده است.

ندا فرخی فوق دیپلم گرافیک بوده و تاکنون در چندین نمایشگاه حضور یافته است.

نمایشگاه یاد شده تا بیستم اسفندماه جاری از ساعت 15 تا 18 و 30 دقیقه در مجتمع فرهنگی سینمایی 22 بهمن تبریز برپاست.

همچنین نمایشگاه کاریکاتور آثار خانم ها "مینا خلیفه زاده" و " لیلا پیرمحمدی" در نگارخانه استاد یاسمی خانه فرهنگ تبریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه 40 اثر با موضوعات و تکنیک آزاد به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه نیز تا نوزدهم اسفندماه جاری از ساعت 15 الی 18.30 در نگارخانه استاد یاسمی خانه فرهنگ تبریز برپاست.