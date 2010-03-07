رشد 300 درصدی سرمایه گذاری در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار ظهر یکشنبه در جلسه شورای امور ایرانیان با اشاره به ظرفیتهای استان کردستان برای جذب سرمایه گذاری اظهار داشت: در راستای اقدامات صورت گرفته و همچنین تقویت زیرساختهای لازم میزان سرمایه گذاری در استان کردستان در طول پنج سال گذشته بیش از 300 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل شرایط منطقه و همچپنین هشت سال جنگ تحمیلی امکان سرمایه گذاری در استان کردستان وجود نداشت و بعد از این مهم نیز بحث اجرایی کردن سیاست های اصل 44 امکان سرمایه گذاری دولت در استان را محدود کرد که باید این نواقص را با حضور هر چه بیشتر بخشهای خصوصی جبران نمود.

استاندار کردستان وضعیت این استان در حوزه های مختلف از جمله گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن را برای سرمایه گذاری بسیار بکر و ویژه خواند و بیان داشت: در حال حاضر زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه در استان صورت گرفته و بخش زیادی از شرایط برای حضور سرمایه گذار نیز تسهیل شده است که هر چند معتقدم تا رسیدن به شرایط مطلوب باز هم فاصله بسیار است.

نجار افزود: با توجه به شرایط موجود می توان با حضور افراد سرمایه گذار بخش زیادی از پتانسیلها و توانمندی های استان کردستان را عرضه نمود که البته در این راستا کلیه ادارات و سازمانهای دولتی استان هم وظیفه دارند که تا حد امکان در راستای تسهیل شرایط و همچنین فراهم کردن زمینه های لازم در این حوزه تلاش کنند.

وی صنایع دستی استان کردستان را فرصتی ویژه و مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: در حال حاضر بیش از 40 نوع صنعت دستی در استان کردستان شناسایی شده و مردم مشغول انجام فعالیت های در این عرصه هستند که می توان با جذب سرمایه گذار و همچنین توسعه و تقویت تولید این صنایع دستی علاوه بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور، بخشی از فرهنگ بومی و محلی این منطقه را به کشور و دیگر نقاط جهان معرفی کرد.

در ادامه این جلسه که با حضور دبیر همایش بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان برگزار شد، مقرر شد که استان کردستان حضوری قابل توجه در همایش سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور داشته و علاوه بر معرفی توانمندی های موجود، زمینه ها و ظرفیت های استان برای جذب سرمایه گذار به ویژه در بخشهای گردشگری و کشاورزی نیز اطلاع رسانی شود.