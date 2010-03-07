اجرای ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه در بندر شهید رجایی

محمد علی اصل سعیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در این باره گفت: سیستم مدیریت نهادینه شده در بندر شهید رجایی متشکل از 3 استاندارد بین المللیISO9001:2008 ، ISO14001:2004 و OHSAS18001:2004 می باشد که بحث ممیزی آن در هر 3 استاندارد یک الزام تلقی می شود و در این زمینه در فواصل زمانی برنامه ریزی شده باید عملکرد ایمنی، زیست محیطی و کیفی بندر ممیزی شود.

وی اضافه کرد: با توجه به الزامات کنوانسیون های جهانی و همچنین نیاز بندر شهید رجایی ، از سال 1384 برنامه ریزی در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت IMS در بندر آغاز شد و در نهایت از اواخر سال 86موفق به دریافت گواهینامه مزبور شدیم.

سعیدی پور خاطرنشان کرد: این گواهینامه سالیانه یکبار از سوی شرکت DNV که صادر کننده آن است مورد ممیزی مجدد قرار می گیرد که عدم انطباق های موجد در سیستم را شناسایی و رفع کنندو سیستم بتواند پویایی خود را حفظ و به سمت بهبود حرکت کند.

وی مدت زمان اجرای ممیزی مراقبتی را سه روز عنوان کرد و گفت: در راستای استقرار این سیستم ، تاکنون در بخش تکریم ارباب رجوع ، نظرسنجی از مشتریان، تدوین پروژه های بهبود، تدوین پروژه ها و اهداف اجرایی و شاخص های عملکردی و ارزیابی آنها و شناسایی ریسک های ایمنی و جنبه های زیست محیطی و تربیت نیروی انسانی اقدامات بسیاری انجام گرفته است.

سعیدی پور اضافه کرد: همچنین درهمین زمینه کلیه شرکت های تابعه نیز ملزم به استقرار و دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت شدند که تاکنون بسیاری از این شرکت ها موفق به دستیابی به این موفقیت شده اند.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که استقرار، بهره گیری و پویایی این سیستم بتواند در جهت ارتقای جایگاه بندر شهیدرجایی به عنوان بزرگترین و مهمترین بندر تجاری کشور و همچنینی اعتلای نام مقدس جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشد.