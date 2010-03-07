همایش سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، دبیر همایش بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور ظهر یکشنبه در جلسه شورای امور ایرانیان خارج از کشور استان کردستان اظهار داشت: در راستای استفاده بهینه از سرمایه گذاری و توانمندی های ایرانیان خارج از کشور همایشی با این عنوان خرداد ماه سال 89 در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

محمد باقر علایی ادامه داد: با توجه به رویکرد جدید دولت در خصوص ساماندهی و همچنین ایجاد ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و استفاده از ظرفیتهای بی شماری که از این طریق می توان برای کشور ایجاد کرد، همایشی برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در حوزه های مختلف برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر و بر اساس کارهای مطالعاتی صورت گرفته در شورای ایرانیان خارج از کشور افراد زیادی شناسایی شده که در زمینه های مختلف اقتصادی و علمی دارای توانمندی های ویژه بوده و می توان با برنامه ریزی بهتر و همچنین فراهم کردن زیرساختهای لازم از این توانمندی ها برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرد.

عضو شورای سیاست گذاری امور ایرانیان خارج از کشور بیان داشت: در حال حاضر در بیش از 21 کشور اروپایی و آمریکایی و همچنین کشورهای منطقه ایرانیانی زندگی می کنند که با توجه به وضعیت اقتصادی و مالی توانایی سرمایه گذاری در کشور را دارند و ما در تلاش هستیم که زمینه های استفاده از این توانمندی ها را برای ساختن کشور فراهم کنیم.

علائی گفت: بنابر آمار موجود و همچنین بر اساس نتایج کارهای مطالعاتی صورت گرفته بین پنج تا هفت میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند که هم اکنون اطلاعات کامل بیش از دو میلیون نفر از آنها جمع آوری شده و در دسترس قرار دارد و بخشی از افراد شناسایی شده دارای توانمندی های خاصی هستند.

وی افزود: در حال حاضر دبیرخانه همایش رایزنی های مختلف را برای شناسایی و همچنین فراهم کردن زمینه های حضور ایرانیان خارج از کشور انجام داده و قرار است که 11 استان کشور در حاشیه برگزاری این همایش نیز توانمندی ها و ظرفیت های خود برای سرمایه گذاری در به نمایش بگذارند.

عضو شورای سیاست گذاری امور ایرانیان خارج از کشور استانهای کردستان، بوشهر، هرمزگان، زنجان، کرمان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی، مازندران، فارس و اصفهان توانمندی ها و ظرفیت های خود در حوزه های مختلف جذب سرمایه به ویژه گردشگری، کشاورزی و صنعیت و معدن را به نمایش بگذارند.