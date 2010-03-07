تامین اعتبارات و مطالعات جانمایی مشکل کلید خوردن منوریل مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا رجب نژاد بعد از ظهر یکشنبه در آخرین جلسه شورای شهر مشهد در گزارشی از عملکرد سازمان قطار شهری مشهد در رابطه با فعالیت خطوط ریلی درون شهری مشهد افزود: در پی نامه ای که استاندار خراسان رضوی به وزیر کشور در رابطه با مطالعات جانمایی قطار شهری مشهد مبنی بر اینکه مورد تائید اعضای شورای شهر نمی باشند از چالشهای جدید منوریل مشهد است همچنین اخذ مجوز ترک تشریفات از شورای اقتصاد کشور و اخذ مجوز از قانون مستثنی شدن از توان داخلی نیز از دیگر چالشهای موجود در مسیر کلید خوردن منوریل مشهد است.

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد در رابطه با اعتبارات پیشنهادی برای ناوگان قطار شهری مشهد اظهار داشت: بودجه پیشنهادی برای قطار شهری در سال آینده 380 میلیارد تومان بوده است همچنین در سال جاری از 150 میلیارد تومان مصوبه 108 میلیارد تومان برای قطار شهری جذب شد.

رجب نژاد با اعلام 9 آذر سال آینده برای راه اندازی خط یک قطار شهری مشهد و تاکید بر راه اندازی قطار شهری در این تاریخ به نوعی آن را آخرین وعده و زمان اعلام شده برای راه اندازی قطار شهری دانست و اظهار داشت: براساس قرارداد مذکور با طرف چینی سه واگن خط یک قطار شهری اواخر شهریور ماه سال آینده برای حمل به ایران تحویل داده خواهد شد و پس از حمل سه ماه از بندر چین به سمت ایران آذرماه قطار شهری راه اندازی خواهد شد.

در جلسه امروز شورای شهر مشهد مقرر شد سازمان های شهرداری مشهد به استثنای قطار شهری، اتوبوسرانی و شرکت بهره برداری قطار شهری در قالب مدیریت واحد ادامه فعالیت دهند.

همچنین دستور عدم استفاده از مصالح ساختمانی در پروژه های عمرانی از دیگر دستورات بررسی شده در این جلسه بود که اعضای شورای شهر با تلفیق طرح و نظریه کمیسیون امور فنی و عمرانی و طرح ریزی شهری موافقت کردند.

بر این اساس و به منظور حمایت از تولیدات داخلی در صنعت ساختمان و کمک به رفع مشکل بیکاری و با توجه به فراوانی مصالح ساختمانی در بازار مشهد که به صنعت مصالح ساختمانی داخلی لطمه بسیاری وارد کرده است.

شهرداری مکلف شد در هنگام صدور پایانکار الزام استفاده از کالاهای تولیدی ایران از جمله سنگ سرامیک، کاشی و عناصر مورد استفاده حمایت کنند.

بررسی متمم بودجه 88 میادین میوه و تره بار و سامان دهی مشاغل شهری به تصویب شورای شهر رسید همچنین اصلاح و متمم بودجه سال 88 سازمان عمران با این توضیح که در دو قسمت مصارف و فصل هزینه های سرمایه ای نیز کاهش 57 درصدی که ناشی از کمبود نقدینگی ذکر شده است پذیرفتنی است همچنین مقرر شد از سوی سازمان عمران شهرداری مشهد متاثر از یارانه ای که از سوی دولت به شهرداری مشهد تحویل داده شده است و ما به ازای آن متاژ آسفالت تولیدی یارانه ای توسط سازمان عمران به شورای اسلامی شهر ارائه شد تا پیگیری های لازم به منظور کنترل سهمیه اختصاص یافته به شهرداری مشهد در نهضت آسفالت انجام پذیرد.