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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

رئیس کارگروه تخصصی صنعتی سازی ساختمان و مسکن ایدرو تعیین شد

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش در حکمی حسن قلعه نوئی را به سمت رئیس کارگروه صنعتی سازی ساختمان و مسکن منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این حکم قلعه نویی ماموریت یافته است در زمینه تدوین استراتژی توسعه صنعتی سازی ساختمان و اشاعه فرهنگ استفاده از فناوری های نوین ساختمانی براساس استراتژی های کلان کشور و توسعه و ایجاد طرح های سرمایه گذاری و نظارت بر اجرای موفق طرح ها اقدام کند.

شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران ( مپسا ) از شرکت های تابعه سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران مسئولیت صنعتی سازی مسکن را در کشور به عهده دارد.

قلعه نویی درباره اهداف تشکیل این کارگروه تخصصی گفت : کارگروه تخصصی صنعتی سازی ساختمان و مسکن متشکل از یک گروه راهبردی و تصمیم سازی خواهد بود و بررسی تصممیات کلان ، تهیه چشم انداز و سند راهبردی صنعتی سازی مسکن از اهداف این کارگروه است.

مدیرعامل شرکت مپسا خاطرنشان کرد رسیدن به سهم 20 درصدی صنعتی سازی ساختمان، نیاز به هماهنگی و وحدت رویه در تمامی بخش های مرتبط با صنعتی سازی مسکن دارد و تشکیل کنسرسیوم های بزرگ ساختمانی با راهبری این کارگروه می تواند هماهنگی های لازم را با استفاده از تجربیات ، دانش و مسئوولیت اعضای کارگروه در بخش های مختلف ایجاد کند .

صنعتی سازی مسکن از محور های اصلی فعالیتهای  سازمان گسترش محسوب می شود و ایدرو طرح احداث کارخانجات تولید کننده مصالح نوین را با هدف توسعه انبوه سازی واحد های مسکونی با استفاده از فن آوری جدید پیگیری می کند.

کد مطلب 1047214

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