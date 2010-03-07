ستاد تشکلهای غیر دولتی در پارک کوهساران درخت می کارد

حسین عبیری گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سنت درختکاری تاکید کرد: نزدیک به 250 دانش آموز روز 16 اسفند ماه با حضور قالیباف شهردار تهران در منطقه کن و در پارک کوهسار برای گسترش فرهنگ زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی درخت می کارند.

این فعال محیط زیست همچنین اضافه کرد: روز جمعه در منطقه سوهانک نیز جمع زیادی از دانش آموزان به طور داوطلبانه جهت ایجاد فرهنگ آموزش زیست محیطی حضور خواهند داشت و در این منطقه درخت می کارند که در این برنامه مسئولان اداره منابع طبیعی استان تهران حضور خواهند داشت.

پیش از این معاون امور جنگل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از دستور رئیس جمهور برای کاشت 500 میلیون نهال در یکسال آینده برای تقویت بنیه جنگلی کشور خبر داد.



علی اوسط منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: صد میلیون از 500 میلیون دستور داده شده در این هفته و در سراسر کشور کاشته می شود. این طرح در طول یکسال کامل می شود و مقدمات آن برای اجرایی شدن در دستور کار دولت قرار گرفته است.