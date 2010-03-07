رابرت دنیرو در قسمت دوم " فرار نیمه شب" بازی می کند

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر، یونیورسال هم اکنون در حال آماده سازی شرایط برای تولید قسمت دوم فیلم "فرار نیمه شب" است. کمدی اکشن "فرار نیمه شب" در سال 1988 با شرکت دنیرو ساخته شد و با استقبال عمومی نیز همراه بود.



تیموتی داولینگ نویسنده فیلمنامه کمدی "نقش آفرینان" از محصولات موفق یونیورسال در سالهای اخیر برای نوشتن فیلمنامه ای بر اساس شخصیت رابرت دنیرو در " فرار نیمه شب" استخدام شده و قرار است یک کمدین جوان او را در این دنباله همراهی کند.



"فرار نیمه شب" هر چند کمدی پرفروشی نبود اما به هر حال مورد استقبال منتقدان قرار گرفت. دنیرو همچنین این روزها مشغول بازی در دنباله ای بر فیلم "فوکر های کوچولو"است که خود تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.



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