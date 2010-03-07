پذیرش 660 داوطلب در مدارس نمونه دولتی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، اسکندر عباس پور بعد از ظهر یکشنبه جلسه ستاد برگزاری نام نویسی از متقاضیان ورود به دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی مازندران در ساری افزود: 65 درصد سهمیه ورودی به دانش آموزان روستایی محل استقرار و تحت پوشش و 25 درصد به دانش آموزان مدارس راهنمایی مناطق محروم شهری محل استقرار و تحت پوشش و 10 درصد به دانش آموزان شاهد محل استقرار و تحت پوشش اختصاص خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: نام نویسی از داوطلبان ورود به دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی مازندران از 22 اسفند ماه جاری آغاز و تا 25 فروردین ماه 89 ادامه خواهد داشت.

عباس پور بیان داشت: دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه سوم راهنمایی مدارس روستایی یا مدارس محروم شهری در سال تحصیلی جاری که سابقه مردودی و ترک تحصیل در دوره راهنمایی تحصیلی ندارند و موفق به کسب حداقل معدل 15 در امتحانات نوبت دوم سال سوم راهنمایی می شوند می توانند در این مدارس نام نویسی کنند.

وی افزود: آزمون علمی ورود به دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی به صورت هماهنگ ساعت 9 صبح روز جمعه چهار تیرماه 89 برگزار می شود.

وی بیان کرد: مواد درسی آزمون ورودی مشتمل بر ادبیات فارسی، عربی، تعلیمات دینی، علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا، زبان انگلیسی، ریاضیات بوده و ده درصد سئوالات از کتب مربوط به سال اول و دوم راهنمایی و 90 درصد مابقی از کتب مربوط به سال سوم راهنمایی طرح خواهد شد.

در مازندران 10 دبیرستان و هنرستان نمونه دولتی در بابل، آمل، کیاکلا، بندپی شرقی، نور، نکاء، تنکابن و گلوگاه فعالیت می کنند.