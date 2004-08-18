نجف شهري مقدس در تمام جهان است،شيعيان تاب ديدن بي حرمتي اشغالگران به مقدسات خود را ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الاهرام در مقاله اي نوشت: شهر نجف نه تنها يكي از شهرهاي مقدس در نزد شيعيان عراق است بلكه يك شهر مقدس درتمام جهان است زيرا مرقد امام علي (ع) در آن قرار دارد.



اين روزنامه با هشداردادن به اشغالگران درباره عواقب گستاخي و بي حرمتي آنها به مقدسات عراق تاكيد كرد: در صورتي كه اشغالگران آمريكايي به هتك حرمت مقدسات شيعه ادامه دهند، ملت عراق بويژه مردم جنوب پاسخ سختي به اين حرمت شكني اشغالگران خواهند داد.



الاهرام با اشاره به اينكه مردم جنوب به علت اينكه چندين دهه تحت حكومت ظالمانه صدام قرار داشتند و رنج و سختي زيادي را متحمل شدند درمقابل اشغالگران آمريكايي مقاومت نكردند به اميد اينكه از شرحكومت ظالمانه صدام راحت شوند، نوشت: صدام ، جنايات زيادي عليه شيعيان مرتكب شد و ستم زيادي به آنها وارد كرد، او مانع انجام فرائض مذهبي شيعيان مي شد و آنها را به بدترين وجه مجازات مي كرد .



الاهرام افزود: اين درست كه شيعه به خاطر خلاصي از دست صدام در مقابل اشغالگران مقاومت نكرد اما اكنون با گذشت يك سال و نيم از اشغال عراق، شيعيان با مشاهده اهانت اشغالگران به مقدسات و براي حفظ مذهب و مقدسات خود در مقابل آنها ايستاده اند.



اين روزنامه تصريح كرد : هر كس به خاطر خاك سرزمين و دينش جانش را فدا كند، هرگز اجازه نخواهد داد مقدساتش مورد اهانت و اسائه ادب قرار گيرد و مراجع و رهبران ديني اش كشته شوند لذا شيعيان براي حفظ مذهب خود با اشغالگران مبارزه مي كنند.



الاهرام در ادامه به دلايلي كه منجر به بحران نجف شد، اشاره كرده و اشغالگران را عامل اصلي بروز اين درگيري و كشتار خواند.



اين روزنامه نوشت : اشغالگران اشتباهات فراواني را از همان آغازدرگيري مرتكب شدند آنها احساسات شيعيان را جريحه دار كردند شايد در صورتي كه اشغالگران دستان خود را از جنوب و بويژه نجف كوتاه مي كردند، اين منطقه روي آرامش مي ديد.



الاهرام افزود : اشتباه ديگر آمريكا ناتواني در جمع آوري سلاح هاي ارتش عراق پس از شكست آن در مقابل نظاميان آمريكا بود، در خلال جنگ عليه عراق و پس از آن بسياري از نظاميان عراقي سلاح بدست گريختند و پادگان ها هم تخليه شد و انبارهاي سلاح به روي همه باز شد و عراقي ها نيز براي حمايت از خود در مقابل خطرات اين سلاح ها را در اختيار گرفتند.



به نوشته اين روزنامه، خطرناك ترين تصميمي كه اشغالگران گرفتند انحلال ارتش سابق عراق و وزارت دفاع بود كه پل برمر حاكم سابق آمريكا اين اشتباه بزرگ را مرتكب شد .

الاهرام با بيان اينكه مقصر و مسئول اصلي وقوع هر حادثه خونين و انفجاري در عراق اشغالگران هستند، نوشت : انفجارها و حملات روزانه در عراق تنها به علت اشتباهات نظاميان آمريكايي ناتواني آنها در كنترل اوضاع اين كشور روي مي دهد.



به نوشته اين روزنامه ، بهاي اشتباهات اشغالگران را مردم عراق مي پردازند، لذا نظاميان آمريكايي بايد دستان خود را از نجف مقدس كوتاه كنند و فورا اشغالگران از اين شهر مقدس خارج شوند تا نيروهاي امنيتي عراق حفظ امنيت شهر را برعهده گيرند و با گفتگو با مقتدي صدر نيز مشكلات حل شود.



الاهرام تصريح مي كند اشغالگران بايد بدانند كه حتي در صورتي كه موفق به مهار و سركوب مقتدي صدر و يارانش شوند، اوضاع عراق و نجف بهبود نخواهد يافت.



اين روزنامه بار ديگر به اشغالگران هشدار مي دهد: نجف شهر مقدس است ، مراجع ديني عراق نيز مورد احترام مردم آن هستند، اشغالگران بايد فورا از اين شهر خارج شوند.