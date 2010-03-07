حضور کمرنگ مناطق کم برخوردار مشهد در نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا خواجی بعد از ظهر یکشنبه در آخرین جلسه شورای شهر مشهد در سال 88 در گزارشی از نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری مشهد با اشاره به مصوبه شورای شهر در رابطه با سرمایه گذاری در تمام مناطق شهری مشهد افزود: 70 درصد تحصیل درآمد آن در مناطق نیمه برخوردار و محروم برای پروژه های آن مناطق تعریف خواهد شد بنابراین از اکنون شهرداری های مناطق نیمه برخوردار باید برای پروژه های آن 70 درصد پروژه تعریف نماید.

رئیس کمیسیون مشارکتهای کلان اقتصادی طراحی استخرهای وسیع متصل به هم رودخانه مانند را از جمله عوامل موثر در دگرگونی چهره مشهد عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا تلاشهای خوبی در آماده سازی کال چهل بازه صورت گرفته و امیدوارم به زودی این طرح در کمیته مربوطه تصویب شود.

خواجی با اشاره به اجرای طرح دوچرخه در پارکینگ های شهر افزود: طرح استفاده از دوچرخه در پارکینگ های شهر اظهار داشت: طرح استفاده از دوچرخه در پارکینگ های مشهد به علت عدم تامین منابع مالی اجرایی نشده در حالیکه شهرداری قول داده حتی اگر شده قرض می کنم و این طرح را تا آخر سال جاری راه اندازی می کنم.

وی همچنین در این نطق خواستار تغییر رفتار روزنامه خراسان و معاونت فرهنگی شهرداری شد که در غیر این صورت پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون مشارکتهای کلان اقتصادی با توجه به نارضایتی مردم از برخورد رانندگان اتوبوس رانی بخش خصوصی پیشنهاد کرد: دراین رابطه ناظرانی بر خطوط و رفتار رانندگان نظارت داشته باشند.