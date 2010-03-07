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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

شهریاری با مهر مطرح کرد:

انتقاد از تعلق پیش از موعد ردیف بودجه به برخی طرح ها

انتقاد از تعلق پیش از موعد ردیف بودجه به برخی طرح ها

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به تخصیص ردیف بودجه به طرح هایی که هنوز فاز مطالعاتی آن ها انجام نشده انتقاد کرد.

محمد مهدی شهریاری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه طرح هایی وجود دارد که فاز مطالعاتی آنها به پایان رسیده اما ردیفی برای آنها در بودجه 89 درنظر گرفته نشده است گفت: این درحالی است که  طرح هایی که توسط برخی نمایندگان نزدیک به دولت پیشنهاد شد و فاز مطالعاتی آنها انجام نشده حتی نظر کمیسیون ماده 32 هم در مورد آنها گرفته نشده است، ردیف اختصاص یافته است.

وی افزود: معتقدم با این روندی که دولت پیش گرفته است بهتر است سازمان معاونت راهبردی و برنامه ریزی دولت به سازمان رابطه و سلیقه تغییر نام دهد .

شهریاری تصریح کرد: طرح هایی وجوددارد که برای آن قول مساعد مسئولان مربوطه نیز برای آنها گرفته شده است اما در جدول ردیف ها خبری از تخصیص اعتبار برای آن نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: اگر اینگونه برای کشور تصمیم گیری شود نمی توانیم منتظر رفع مشکلات و رسیدن به پیشرفت باشیم.

کد مطلب 1047221

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