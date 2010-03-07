رحمان رضایی به شاهین پیوست/ دست باشگاه برای فسخ قرارداد باز است

مجید کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: رحمان رضایی شب گذشته (شنبه شب) به بوشهر آمد و پس از عقدقرارداد رسمی تا پایان فصل با شاهین، امروز در تمرین تیم شرکت می کند.

وی با بیان اینکه مراسم معارفه این بازیکن پیش از آغاز تمرین امروز برگزار می شود، در مورد مبلغ قرارداد این بازیکن تاکید کرد: قرار است قرارداد ایشان بر مبنای پاداش باشد، یعنی هر امتیازی که به کمک وی برای شاهین کسب می شود، با پرداخت‌هایی از سوی باشگاه مواجه می شود.

مدیرعامل باشگاه شاهین پارس جنوبی در مورد مصدومیت رضایی تاکید کرد: وی مدارکی پزشکی اش را به باشگاه ارائه کرده که مصدوم نیست. همچنین دست باشگاه را برای فسخ قرارداد یکطرفه هم بازگذاشته است.

کنگانی در پایان گفت: حضور رحمان رضایی در تیم شاهین به ما کمک می کند در هفته‌های پایانی لیگ امتیازات لازم را کسب کرده و سهمیه تیم را در مسابقات لیگ حفظ کنیم.

رحمان رضایی مدافع پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان سابقه بازی در تیم های ذوب آهن اصفهان ، پروجا مسینا، و لیورنو ایتالیا ، پرسپولیس و الاهلی قطر را در کارنامه خود دارد.