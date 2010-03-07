تمرینات تیم امید در غیاب 5 بازیکن غایب و مصدوم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله اردوی تیم فوتبال امید در سال 88 صبح امروز درمحل کمپ تیم های ملی درحالی برگزار شد که هادی سهرابی از تیم داماش گیلان و ابراهیم زاده از تراکتورسازی تبریز در این تمرین غایب بودند.

همچنین بختیار رحمانی از فولاد خوزستان، میثم تقیان از استیل آذین، حسن جعفری از ملوان به دلیل مصدومیت در تمرینات گروهی شرکت نداشتند و به دویدن های آرام دور زمین اکتفا کردند.

امروز همچنین حسن ابهری و کمال کامیابی نیا از تیم های تراکتورسازی و راه آهن به دلیل حضور در دیدارهای روز گذشته لیگ به صلاحدید مربیان از تمرین معاف شدند.

در ابتدای تمرین صبح امروز غلامحسین پیروانی سرمربی تیم امید با تشکر از حضور بازیکنان دعوت شده به اردوی این تیم به جمع بندی 13 اردوی گذشته این تیم پرداخت و تنها مشکل اردوی تیم امید درسال 88 را نداشتن بازیهای تدارکاتی عنوان کرد و افزود: امیدوارم سال آینده این خلاء با کمک فدراسیون فوتبال برطرف شود تا بتوانیم با شناختن نقاط ضعف و قوت تیم، حضور شایسته ای در بازیهای آسیایی گوانگژو داشته باشیم.

پیروانی در پایان از بازیکنان امید خواست با انگیزه و روحیه بالا در تمرینات تیم امید شرکت کنند و با رقابت جدی شایستگی های خود را برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ثابت کنند.