صعود تیم ملی واترپلو ایران به دیدار فینال/ نبرد با چین برای قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان واترپلو کشورمان ظهر امروز (یکشنبه) و در دومین دیدار از مسابقات کاپ آسیا که از دیروز شنبه با شرکت 4 تیم چین ، کره جنوبی، هنگ کنگ و ایران در دانشگاه شهر "چنگ دو" چین جریان دارد ، پس از پیروزی روحیه بخش در دیدار نخست مقابل کره جنوبی موفق شدند در دومین گام تیم هنگ کنگ را با نتیجه 26- 5 شکست دهند تا پس از دو پیروزی ارزشمند فردا دوشنبه در سومین دیدار به مصاف تیم چین میزبان مسابقات و قهرمان آسیا برود.

تیم کشورمان در حالی برتری 26 بر 5 را مقابل تیم هنگ کنگ بدست آورد که تیم چین روز گذشته با نتیجه 21 بر 3 تیم هنگ کنگ را شکست داده بود.

تیم ملی واترپلو کشورمان روز گذشته نیز موفق شده بود در نخستین دیدار مسابقات کاپ آسیا با نتیجه 18 بر 7 کره جنوبی را شکست دهد.

تیم واترپلو کشورمان در دیدار برابر هنگ کنگ امیر حسین خانی و مهدی عماد را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت اما پزشکان تیم در تلاشند تا این دو بازیکن را برای دیدار حساس و سرنوشت ساز فردا مقابل چین آماده کنند. تیم واترپلو کشورمان در صورت پیروزی مقابل چین جواز حضور در مسابقات جهانی 2010 رومانی را بدست خواهد آورد .

به گواه تمامی کارشناسان و مسئولان برگزار کننده مسابقات ، تیم ایران در این مسابقات از انگیزه و همبستگی فوق العاده ای برخوردار است که تابحال بی نظیر بوده است . امیرحسین آیت اللهی سرپرست فدراسیون شنا قبل از این دیدار طی تماسی تلفنی با تک تک اعضای تیم گفتگو کرد که نقش بسزایی در شارژ روحی ملی پوشان واترپلو داشت .

دیدار فینال این رقابتها بین تیم های ملی واترپلو ایران و چین ساعت 16:30 دقیقه به وقت چین (12 ظهر به وقت تهران) در دانشگاه شهر "چنگ دو "برگزار خواهد شد . دیدار رده بندی این مسابقات نیز ساعت 15 برگزار خواهد شد.