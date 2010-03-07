دستگیری عامل انفجار منزل مسکونی در خرم آباد / اعترافات هولناک یک جانی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، جمعه گذشته در انفجاری که حدود ساعت چهار صبح در منزل مسکونی دو طبقه ای در حوالی میدان رازی خرم آباد رخ داد یک زن که باردار نیز بود جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

استاندار لرستان در تشریح ماجرا همان روز به خبرنگار مهر گفت: بامداد جمعه انفجار در طبقه بالایی یک ساختمان دو طبقه در منطقه خیابان شفا خرم آباد گزارش شد که متاسفانه منجر به مرگ یک زن ساکن طبقه بالا و زخمی شدن دو تن دیگر که ساکن طبقه پایین ساختمان بوده اند شده است.

سید حسین صابری از شکستن شیشه های ساختمانهای اطراف خبر داد و افزود: پس از اطلاع، ماموران نیروی انتظامی در محل حاضر شدند و بررسی ها در مورد علت موضوع را آغاز کردند.

وی با اشاره به پیگیری ها در این زمینه عنوان کرد: پس از انتقال دو مجروح به بیمارستان و به هوش آمدن یکی از این افراد مشخص شد که شب حادثه بین زوج طبقه بالا درگیری و دعوا در جریان بوده است و با این اظهارات احتمال اختلاف خانوادگی در این زمینه مطرح است.

با اظهارات افراد زخمی شده و همسایگان تحقیقات از سوی نیروی انتظامی استان لرستان آغاز شد که در نهایت ظهر یکشنبه سردار رحیمی فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با دعوت خبرنگاران به محل کار خود اقدامات انجام شده و اعترافات متهم را تشریح کرد.

سردار حسین رحیمی در تشریح چگونگی این حادثه اظهار داشت: به محض وقوع حادثه و اطلاع به ماموران نیروی انتظامی اکیپی به محل اعزام و تحقیقات در این زمینه آغاز شد.

وی ادامه داد: با اطلاعاتی که همسایه های متهم در اختیار ماموران نیروی انتظامی گذاشتند معلوم شد که درگیری میان زوج جوان از ابتدای شب آغاز شده است که در پی این اظهارات نیروی انتظامی تحقیقات برای یافتن مظنون به انفجار را از چهار نقطه احتمالی شروع کرد.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به دستگیری متهم پس از بررسی مکانهای احتمالی در یک ساعت بعد، افزود: پس از انتقال متهم به نیروی انتظامی و بازجویی از این فرد وی منکر همه اتفاقات رخ داده شد.

سردار رحیمی با اشاره به انجام مراحل مختلف بازجویی های حرفه ای توسط نیروی انتظامی، یادآور شد: در نهایت نیمه های شب گذشته متهم لب به اعتراف گشود و ابعاد دیگری از این جنایت را آشکار کرد.

وی با اشاره به اعترافات متهم گفت: وی در اعترافات خود به درگیریهای متوالی در شب حادثه اشاره کرد که در نهایت پس از درگیری در شب حادثه و خروج از منزل در چندین نوبت مراجعه به منزل تصمیم به قتل همسر خود می گیرد.

به گفته سردار رحیمی متهم پیش از انفجار منزل همسر خود را به شدت کتک زده و پس از بیهوش شدن، جسد نیمه جان وی را در میان خانه محاصره شده با مواد منفجره "تی ان تی" رها کرده است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه متهم قبلا در یکی از نهادهای نظامی مشغول به کار بوده و به دلیل حمل مواد مخدر اخراج شده است، ادامه داد: این فرد پیش از حادثه مواد منفجره و چاشنی آن را در اختیار داشته است.

سردار رحیمی با بیان اینکه متهم با انفجار منزل مسکونی خود قصد صحنه سازی را داشته است، گفت: وی پس از جاسازی مواد منفجره درب خانه را به روی همسر نیمه جان خود می بندد و قبل از خروج از منزل فتیله مواد منفجره را روشن می کند.

وی ادامه داد: بنابر اظهارات متهم در کمتر از دقایقی پس از روشن کردن فتیله مواد منفجره جاسازی شده این منزل مسکونی دو طبقه دچار انفجاری مهیب می شود که در نتیجه این انفجار همسر متهم که باردار نیز بوده است جان می سپارد و دو نفر ساکنان طبقه پایین ساختمان نیز مجروح می شوند.

به گفته فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان مراحل قضایی این پرونده در جریان است و به زودی جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

جنایت رخ داده بر اثر انفجار در منزلی مسکونی در خرم آباد یکی از فجیع ترین جنایاتی است که در سالجاری در خرم آباد به وقوع پیوسته و احساسات عمومی را جریحه دار کرده است.