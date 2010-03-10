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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

دستاوردهای فناوری ایران در قطر به نمایش گذاشته می شود

دستاوردهای فناوری ایران در قطر به نمایش گذاشته می شود

توانمندی های محققان ایرانی در زمینه فناوری برای نخستین بار در نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر به نمایش گذاشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دستاوردهای فناوری محققان ایرانی با موضوعات روباتیک، ژنتیک، فناوری های نانو، هوافضا، دارویی، لیزر و بیوتوریسم در نمایشگاهی در قطر از سوی شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان ارائه می شود.

ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری، سلول های بنیادی موسسه رویان، 5 تیم دانشجویی در زمینه ماشین های الکترونیکی از پژوهشکده صنعتی دانشگاه صنعتی شریف، شرکت داروسازی باریج در زمینه داروهای گیاهی تا کنون برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند.

این نمایشگاه تحت عنوان "ما توانستیم" در روزهای 23 تا 26 اردیبهشت ماه سال آینده برپا می شود.

کد مطلب 1047230

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