536 پایگاه به جشن نیکوکاری در کرمان اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا حسن خانی ظهر یکشنبه در جلسته ستاد نیکوکاری در کرمان اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و برگزاری سنت سالیانه جشن نیکوکاری در این ایام 536 پایگاه در سطح استان برای برگزاری این جشن اختصاص یافته است.

وی گفت: در شهر کرمان نیز در دو بخش پایگاههای ثابت و سیار 45 ایستگاه و پایگاه جشن نیکوکاری هدایای مردم به نیازمندان را جمع آوری می کنند.

حسنخانی گفت: خواستار حضور گسترده مردم در این مراسم شد و گفت: با جمع آوری کمکهای مردمی بسیاری از نیازمندان به خصوص کودکان نیازمند نیز همچون سایر اقشار جامعه شور و نشاط عید را حس خواهند کرد.

وی در خصوص مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به کرمان نیز گفت: در این دور از سفر بیشترین مصوبات کمیته امداد در کشور در کرمان تصویب شد که قابل توجه می باشد و نشان از اهمیت دولت به محرومان دارد.

وی بر توانمندسازی و اشتغالزایی افراد تحت پوشش کمیته امداد تاکید کرد و گفت: این مسئله از سیاستهای اساسی کمیته امداد امام خمینی(ره) است که با جدیت در سال آینده نیز دنبال می شود.