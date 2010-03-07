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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

536 پایگاه به جشن نیکوکاری در کرمان اختصاص یافته است

536 پایگاه به جشن نیکوکاری در کرمان اختصاص یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان با اشاره به لزوم مشارکت مردم در جشن نیکوکاری از اختصاص 536 پایگاه به این جشن در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا حسن خانی ظهر یکشنبه در جلسته ستاد نیکوکاری در کرمان اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و برگزاری سنت سالیانه جشن نیکوکاری در این ایام 536 پایگاه در سطح استان برای برگزاری این جشن اختصاص یافته است.

وی گفت: در شهر کرمان نیز در دو بخش پایگاههای ثابت و سیار 45 ایستگاه و پایگاه جشن نیکوکاری هدایای مردم به نیازمندان را جمع آوری می کنند.

حسنخانی گفت: خواستار حضور گسترده مردم در این مراسم شد و گفت: با جمع آوری کمکهای مردمی بسیاری از نیازمندان به خصوص کودکان نیازمند نیز همچون سایر اقشار جامعه شور و نشاط عید را حس خواهند کرد.

وی در خصوص مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به کرمان نیز گفت: در این دور از سفر بیشترین مصوبات کمیته امداد در کشور در کرمان تصویب شد که قابل توجه می باشد و نشان از اهمیت دولت به محرومان دارد.

وی بر توانمندسازی و اشتغالزایی افراد تحت پوشش کمیته امداد تاکید کرد و گفت: این مسئله از سیاستهای اساسی کمیته امداد امام خمینی(ره) است که با جدیت در سال آینده نیز دنبال می شود.

کد مطلب 1047231

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