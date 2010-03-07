مشهد میزبان دومین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرحناز ترکستانی بعد از ظهر یکشنبه در نشستی خبری در محل دانشگاه علوم پزشکی در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره بنا به ظرفیت و درخواست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) در این شهر برگزار خواهد شد.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با بیان اینکه تاکنون بیش از یک هزار و 500 اثر از 863 شرکت کننده به دبیرخانه جشنواره واصل شده است اظهار داشت: فرصت ارسال آثار تا 15 اسفندماه جاری بود که با توجه به استقبال جدی شرکت کنندگان از جشنواره مهلت ارسال آثار تا 20 اسفند ماه تمدید شد.

ترکستانی افزود: ارسال آثار دومین جشنواره نسبت به جشنواره قبلی 40 درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: این تعداد آثار تاکنون از 38 دانشگاه علوم پزشکی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

رئیس شورای سیاست گذاری دومین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی همچنین به تفاوت این جشنواره با نخستین دوره آن اشاره کرد و افزود: ثبت نام آنلاین و سامانه الکترونیکی وجه تمایز دومین جشنواره فرهنگی با جشنواره نخستین است.

وی با بیان اینکه آثار شرکت کنندگان در زمینه های ادبی، فرهنگی، معارف اسلامی، نشریات دانشجویی، پژوهش و تالیف کتب فرهنگی است، یادآور شد: نقش هنر ایرانی در ترویج فرهنگ و معارف اسلامی موضوع ویژه این جشنواره است.

ترکستانی همچنین به شعار جشنواره اشاره کرد و افزود: دومین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با شعار تجلی ایمان، اندیشه خلاق و شکوفایی فرهنگی برگزار می شود.

وی برگزاری نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی را از دیگر برنامه های این جشنواره اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در رشته های پزشکی، علوم پزشکی و محیط های بیمارستانی مشغول به تحصیل هستند برگزاری این جشنواره می تواند زمینه ساز نشاط، شادابی و طراوت را در دانشجویان به وجود آورد.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این جشنواره با رشته های دانشجویان ما ارتباط مستقیمی ندارد اما از نظر کیفیت برای ما مهم است که دانشجویان پزشکی به کارهای هنری روی آورند.

دومین جشنواره فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 29 تا 31 اردیبهشت ماه سال آینده در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.