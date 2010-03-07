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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۲

حفظ اشتغال منوط به حفظ تولید و سرمایه گذاری است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه حفظ اشتغال در کشور را منوط به حفظ تولید و سرمایه گذاری دانست و گفت: اشتغال هیچ مجموعه ای حفظ نمی شود مگر اینکه از موجودیت کارگاه صیانت شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب بر اندیشه بعد از ظهر یکشنبه در سومین همایش روسا و کارشناسان روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان، برقراری صلح و سازش بین کارگر و کارفرما را در برقراری تعامل و تنظیم درست مناسبات ضروری خواند و با اشاره به نقش شوراهای سازش در افزایش تعاملات در سطح واحدها، اظهار داشت: این شوراها باعث کاهش چشمگیر شکایات کارگری شده اند.

 

براندیشه از تعامل و همکاری مناسب تامین اجتماعی در برقراری بیمه بیکاری کارگران خبر داد و گفت: کارگرانی که بدون میل و اراده از کار اخراج می شوند بدون طرح شکایت و فقط با ارائه درخواست می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده نمایند.

 

وی با اشاره به عملکرد شرکتهای خدماتی گفت: این شرکتها بایستی بصورت شفاف عمل کنند و حقوق کارگران را بصورت کامل و بموقع پرداخت نمایند تا موردحمایت اداره کل کار و امور اجتماعی قرار گیرند.

 

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه همچنین از تشکل های کارگری و کارفرمایی بعنوان بازوان ادارات کار و امور اجتماعی یاد کرد و گفت: تقویت و توسعه این تشکل ها ایمن شغلی کارگران و حفظ تولید و اشتغال را بدنبال دارد.

کد مطلب 1047235

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