حفظ اشتغال منوط به حفظ تولید و سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب بر اندیشه بعد از ظهر یکشنبه در سومین همایش روسا و کارشناسان روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان، برقراری صلح و سازش بین کارگر و کارفرما را در برقراری تعامل و تنظیم درست مناسبات ضروری خواند و با اشاره به نقش شوراهای سازش در افزایش تعاملات در سطح واحدها، اظهار داشت: این شوراها باعث کاهش چشمگیر شکایات کارگری شده اند.

براندیشه از تعامل و همکاری مناسب تامین اجتماعی در برقراری بیمه بیکاری کارگران خبر داد و گفت: کارگرانی که بدون میل و اراده از کار اخراج می شوند بدون طرح شکایت و فقط با ارائه درخواست می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده نمایند.

وی با اشاره به عملکرد شرکتهای خدماتی گفت: این شرکتها بایستی بصورت شفاف عمل کنند و حقوق کارگران را بصورت کامل و بموقع پرداخت نمایند تا موردحمایت اداره کل کار و امور اجتماعی قرار گیرند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه همچنین از تشکل های کارگری و کارفرمایی بعنوان بازوان ادارات کار و امور اجتماعی یاد کرد و گفت: تقویت و توسعه این تشکل ها ایمن شغلی کارگران و حفظ تولید و اشتغال را بدنبال دارد.