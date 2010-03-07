به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله پوستین دوز در مراسم جشن چهل و سومین سالگرد تاسیس سایپا که با حضور چند هزار نفر از کارکنان سایپا برگزار شد، افزود: سال آینده پایان برنامه سمت 90 و آغاز برنامه پرواز 95 خواهد بود و در این برنامه باید به جایی برسیم که سالانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تولید کنیم.

وی ادامه داد: در این راه با زمینه سازی برای برنامه پرواز 95 از فروردین سال آینده شروع می شود محصولات سایپا با توجه به کیفیت، تیراژ بالا، افزایش صادرات و کاهش ضایعات تولید خواهد شد و انتظار داریم که همکاران به این محورهای مهم در برنامه تحول و جهش تولید سایپا توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: سال آینده سال استراتژیک و کارآمدی خواهیم داشت و سال تولد دوباره سایپا خواهد بود زیرا با حرکت های بزرگ و تلاش و همت کارکنان سایپا زمینه جهش های بزرگی را برای آینده رقم خواهیم زد.

مدیر عامل سایپا تاکید کرد: در سال 89 سال برنامه سمت 90 جمع بندی خواهد شد و ظرفیتهای عظیم برنامه پرواز 95 ایجاد خواهد شد و در این مسیر باید محصولات جدید را طراحی، تولید و به بازار عرضه کنیم.

وی افزود: باید هر سال محصولات جدیدی را وارد سبد محصولات سایپا کنیم و نیروهای ویژه و متخصص را به همه جا صادر کنیم و شعار ما می توانیم را عملی کنیم.

به گفته پوستین دوز عملکرد شرکت سایپا باعث شده که در حوزه های تولیدی و صنعتی بالاترین رکورد را کسب کرده و مردم در سراسر کشور از محصولات ما استفاده کنند و این روند موجب بهبود رفاه مردم و جامعه شود.