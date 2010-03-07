رهبر گروهک پژاک در آلمان دستگیر شد/ تعطیلی شبکه تلویزیونی "روژ" در بلژیک

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن حاجی احمدی رهبر گروهک تروریستی پژاک عصر روز شنبه توسط پلیس کشور آلمان دستگیر و روانه زندان شد.

در حالی که تاکنون هیچ گونه اظهار نظر رسمی در خصوص دستگیری رهبر پژاک توسط پلیس آلمان اعلام نشده ولی سایت های خبری نزدیک به گروه تروریستی پژاک دلیل دستگیری وی را برنامه ریزی ها برای برگزاری مراسم هایی به بهانه روز جهانی زن و همزمان با هشت مارس اعلام کرده اند.

در همین حال، روز پنج شنبه هفته گذشته نیز پلیس کشور بلژیک در شهر بروکسل با حمله به دفتر شبکه تلویزیونی "روژ تی وی" که اخبار گروه پ ک ک را پوشش می داد، ضمن دستگیری افراد حاضر در محل، این شبکه ماهواره ای را تعطیل و دفتر آن را پلمب کرد.

در جریان حمله به شبکه ماهواره ای روژ تی وی همچنین چندین تن از اعضای اصلی گروه پ ک ک نیز دستگیر و طی امروز تعدادی از آنها آزاد ولی هنوز هم و دو تن از آنان زندانی و بنا به اخبار منتشر شده رسانه های نزدیک به این گروه روز سه شنبه دادگاهی خواهند شد.

همچنین شبکه ماهواره ای "نوروز تی وی" که وابسته به گروهک تروریستی پژاک می باشد طی دو روز گذشته بدون اشاره به دستگیری رهبر پژاک به پوشش گسترده اخبار تعطیلی و دستگیری کارمندان و اعضای پ ک ک می پردازد.

همزمان با این تحولات رسانه های خبری نزدیک به پ ک ک و شبکه "نوروز تی وی" با انتشار بیانیه های دستگیری اعضای خود و همچنین تعطیلی شبکه روژ را یکی از توطئه های کشور آمریکا دانسته و مدعی شده اند که هیئتی از کشور آمریکا چندی قبل با مسئولان دولت بلژیک در بروکسل دیدار کرده و بعد از این دیدار حمله به دفتر روژ تی وی صورت گرفته است.

این گروه دلیل دیگر دستگیری اعضای خود و همچنین تعطیلی شبکه ماهواره ای روژ را تعامل کشور آمریکا با ترکیه و همچنین اعمال نفوذ این دو کشور در اتحادیه اروپا دانسته و سیاست های کشور آمریکا در خصوص کردهای ترکیه را به شدت محکوم کرده اند.