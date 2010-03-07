کنفدراسیون فوتبال آسیا به سه بازیکن تیم ملی فوتبال ایران تذکر داد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل تایلند که چهارشنبه شب هفته گذشته در ورزشگاه آزادی برگزار شد، سه نفر از ملی پوشان ایران اقدام به تکل خطرناک و اتلاف وقت کردند که این حرکات آنها تذکر کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دنبال داشت.

بر این اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا به آندرانیک تیموریان و کریم انصاریفرد به علت تکل خطرناک و مهرزاد معدنچی به علت اتلاف وقت در بازی روز 12 اسفندماه تذکر داد و خواستار برگزاری رقابتی دوستانه و جوانمردانه شد.

دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل تایلند در هفته ششم و پایانی از مرحله انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا چهارشنبه شب با برتری یک برصفر شاگردان قطبی به اتمام رسید.