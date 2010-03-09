الحاق معدن فاریاب به استان هرمزگان اجرایی نشده است

علی حق نثار در گفتگو با خبرنگار مهر در رودان در خصوص مصوبات دور اول و دوم ریاست جمهوری به استان افزود: مصوبه ای به نام رودان در دور اول سفر در نظر گرفته نشده اما برخی مصوبات کلی بود که شهرستان رودان نیز مستثنی نبوده است مثلا در بخش کشاورزی، احداث مجتمع های فرهنگی، کمک به دهیاری ها، مسکن روستایی و مواردی از این قبیل که به صورت کلی همه شهرستانهای استان را شامل می شد.

وی اظهار داشت: مهمترین مصوباتی که اختصاصا برای رودان در دور دوم سفر به تصویب هیئت وزیران رسید موضوع دو بانده شدن مسیر دوراهی میناب - رودان، احداث بیمارستان 64 تختخوابی و گازرسانی را باید ذکر کرد هرچند مصوبات دیگری نیز در بخشهای مختلف وجود دارد.

وی در مورد اینکه هیچکدام از مصوبات دور دوم به طور کامل اجرایی نشده است، اذعان داشت: این پروژه ها در یک تاریخ مشخص آغاز شده و باید در موعد مقرر به اتمام برسد. این پروژه ها که اعتبار میلیاردی می طلبد نیازمند یک پروسه است تا محقق شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سال اول اعتباری به بیمارستان 64 تختخوابی رودان تخصیص داده نشده بود و طی دوسال اخیر اعتبار گذاشته شده، همچنین مصوبه الحاق معدن فاریاب به شهرستان رودان که به تصویب هیئت وزیران رسیده اجرایی نشده است چراکه این مصوبه باید ساز و کار خاص خودش را برای اجرایی شدن طی کند.

دوبانده شدن مسیر میناب و رودان هم در حال اجراست

وی در خصوص پیشنهادات دور سوم سفر هیئت دولت به هرمزگان گفت: توسعه ورزش، غنی سازی اوقات فراغت جوانان و حل مسائل و مشکلات خانواده معظم شاهد و ایثارگران، اجرای پروژه هایی که مشکلات عمده منطقه را رفع کند را در کارگروه های مختلف مورد ارزیابی قرار دادیم و مصوباتی هم داشته ایم که به استان ارجاع شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه هشت کارگروه تشکیل شده و با کارگروه هایی از قبیل کارگروه اقتصادی و تولیدی با 5 مصوبه، میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری با 4 مصوبه، اشتغال و سرمایه گذاری 11 مصوبه، خانواده و امور بانوان 4 مصوبه، مسکن و شهرسازی 11 مصوبه، ساماندهی گلزار شهدا با 6 مصوبه، تحول اداری و فن آوری ارتباطات با 4 مصوبه و نهایتا کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی با 17 مصوبه به استقبال دور سوم سفر دولت به استان رفته ایم.

وی در مورد موارد عنوان شده در دور سوم سفر هیئت دولت به استان هرمزگان گفت: تسریع در دوبانده شدن مسیر میناب - رودان، تسریع در اتمام بیمارستان 64 تختخوابی، تأمین اعتبار پل رودخانه و بیکا، بخشودگی بدهی کشاورزان، مبارزه با بیماری جاروک و کشت جایگزین، اخذ اعتبار به منظور انجام امور فرهنگی خصوصا در مقابله با ترویج برنامه های وهابیت و صوفیگری، اخذ اعتبار به جهت ساماندهی امور ورزشی، غنی سازی اوقات فراغت، اشتغال و ازدواج جوانان و موارد دیگر خواهد بود.

وی در پایان عنوان کرد: امیدوارم این سفر منشأ خیر و برکت باشد و انتظارات بحق و به جای مردم به خصوص در زمینه بهداشت و درمان، تغییر مثبت در وضعیت ظاهری شهر، مقاوم سازی منازل مسکونی مردم حل مشکل بافت های فرسوده از طریق اعطای تسهیلات به ساکنین مناطق شهری، مناطق روستایی تسهیلات مقاوم سازی تامین شود اما انشاءدر این سفرفصلی در باب ارائه تسهیلات مقاوم سازی به ساکنان شهری نیز باز شود.