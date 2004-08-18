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۲۸ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۹

با توجه به استقبال گسترده مردم :

زمان برگزاري نمايشگاه خادمان و خائنان تمديد شد

زمان برپايي نمايشگاه عكس " خادمان و خائنان كه به مناسبت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطه و گراميداشت شهادت ميرزا رضا كرماني در فرهنگسراي شهر برپا شده بود ، تمديد شد .

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل  از فرهنگسراي شهر ، نمايشگاه خادمان و خائنان اختصاص به نمايش 41 قطعه عكس تاريخي از رجال متنفذ و صاحب نام ايراني از ابتداي دوران قاجار تا سالهاي اوليه حكومت پهلوي اول دارد .

از ويزگي هاي جذاب اين نمايشگاه مي توان به ارائه تصوير متن فرمان مشروطه و نطق مظفرالدين شاه قاجار در اولين مجلس شوراي اسلامي ، اشاره كرد كه با استقبال بسيار زياد مراجعه كنندگان روبرو شده است .

با توجه به تمديد زمان اين نمايشگاه ، برپايي آن  تا 5 شهريور ماه همچنان ادامه خواهد داشت .

کد مطلب 104724

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