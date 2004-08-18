زمان برگزاري نمايشگاه خادمان و خائنان تمديد شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از فرهنگسراي شهر ، نمايشگاه خادمان و خائنان اختصاص به نمايش 41 قطعه عكس تاريخي از رجال متنفذ و صاحب نام ايراني از ابتداي دوران قاجار تا سالهاي اوليه حكومت پهلوي اول دارد .



از ويزگي هاي جذاب اين نمايشگاه مي توان به ارائه تصوير متن فرمان مشروطه و نطق مظفرالدين شاه قاجار در اولين مجلس شوراي اسلامي ، اشاره كرد كه با استقبال بسيار زياد مراجعه كنندگان روبرو شده است .



با توجه به تمديد زمان اين نمايشگاه ، برپايي آن تا 5 شهريور ماه همچنان ادامه خواهد داشت .