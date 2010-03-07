88 مدرسه با هزار کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی تجهیز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد در جلسه ستاد دائمی تسهیلات سفرهای سیستان و بلوچستان، طرح نوروزی 89 و استقبال از بهار که در محل استانداری برگزار شد،با اعلام این خبر اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است، و تمامی تمهیدات لازم برای خدمات رسانی بهتر به مسافران با همکاری دستگاهای ذیربط در نظر گرفته شده است .

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: با تأکید رئیس جمهور مبنی بر فراهم نمودن امکانات و ارائه خدمات لازم به مسافران نوروزی در جهت رفاه حال ملت شریف ایران برای بهره گیری از ایام گردشگری، این استان نیز آماده است تا به هر نحو ممکن تسهیلات مطلوب را برای مسافران عزیز مهیا کنند .

وی عنوان کرد: در این راستا علاوه بر استقرار اکیپهای امدادی و تعمیراتی و راهداری در محورهای مواصلاتی توسط ادارات کل راه و ترابری، پلیس راهنمایی و رانندگی، پایگاهای اطلاع رسانی و راهنمایی مسافر توسط جمعیت هلال احمر و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز در مبادی ورودی و مسیرهای سیاحتی مستقر خواهند شد .

آزاد اضافه کرد: پایگاهای ثابت هلال احمر همراه نیز با داروهای ضرورت نیز خدمات لازم را به مسافران نوروزی ارائه خواهد کرد .

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی سیستان و بلوچستان با بر شمردن بخشی از مزیت های منحصر بفرد گردشگری در این استان از جمله سواحل زیبای دریای عمان، کوه های مینیاتوری مزارع سرسبز با میوه های گرمسیری و قاره ای، قله تفتان و چشمه های آبگرم آن گفت: مردم شریف سیستان و بلوچستان مهمان نواز بوده و روی گشاده همواره از مسافران و هموطنان عزیز خود به خوبی استقبال خواهند کرد .

علی محمد آزاد با تأکید بر در نظر گرفتن جایگاهای ویژه نماز و تجهیز این جایگاه ، از تمامی شهرداران خواست با زیباسازی شهرها بویژه مبادی ورودی و آماده سازی اماکنی برای اسکان موقت مسافران، خاطرات خوشی را برای مسافران و مهمانان نوروزی رقم زنند .

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر تأمین سوخت مورد نیاز خودروهای مسافران و استقرار نمایندگان شرکت های بیمه خودرو در ایام نوروز تأکید کرد و افزود: تمامی ادارات و سازمانهای ذیربط موظف به ارائه بهترین خدمات به هموطنان عزیز هستند .