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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۶

جلال طالبانی:

ملت عراق برنده انتخابات است / ساختار سیاسی کشور تغییر می یابد

ملت عراق برنده انتخابات است / ساختار سیاسی کشور تغییر می یابد

رئیس جمهوری عراق امروز با دعوت از عراقی ها برای مشارکت گسترده در انتخابات پارلمانی خاطر نشان کرد ملت عراق برنده انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، جلال طالبانی در گفتگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد : امروز یک روز تاریخی است و ملت عراق اعم از کُرد، عرب و تمام اقلیت ها پیروز انتخابات هستند.

وی در ادامه گفت : من معتقدم این انتخابات ساختار سیاسی عراق را تغییر خواهد داد و احتمالا تغییرات اندکی در آن ایجاد خواهد کرد و بر این باورم گروه های سیاسی کنونی حکومت در آینده نیز خواهند توانست همراه با دیگر گروه ها حکومت کنند.

دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام از نخستین ساعات صبح امروز در عراق آغاز شده است و تا ساعت 5 بعداز ظهر ادامه دارد.

کد مطلب 1047244

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