ساخت 10 هزار واحد مسکونی برای مددجویان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، ابراهیم باغبانی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان 100 واحد مسکونی محرومان با بیان اینکه 60 واحد از این تعداد در شهرهای نوشهر و چالوس در حال احداث است، افزود: این واحدها هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی قابل قبولی هستند.

باغبانی با اشاره به وضعیت مصوبات سفر دولت در این بخش اظهار داشت: براساس این مصوبه قرار بود به دوهزار واحد مسکونی محرومان گازرسانی شود که این نهاد در دو هزار و 50 واحد این عملیات را انجام داده است.

وی با بیان اینکه سه هزار و 600 مورد توزیع جهیزیه و لوازم خانگی در میان محرومان مازندران انجام شده است، افزود: مجتمع فرهنگی و هنری شهید رجایی نیز با 10 میلیارد ریال اعتبار در حال انجام است.

باغبانی با اعلام اینکه تامین اعتبار بخشی از ای مصوبات باید هر چه زودتر از سوی استانداری مازندران صورت گیرد، گفت: در بخش احداث مجتمع فرهنگی و هنری و بخشی از واحدهای مسکونی اعتبارات استانداری مازندران باید به این پروژه ها تزریق شود.

وی همچنین در خصوص واگذاری 100 واحد مسکونی به مددجویان نیز اظهار داشت: تعداد 40واحد از این مساکن از محل سفر دوم دولت به مازندران به ارزش پنج میلیارد و 200 میلیون تومان و با کمک های خیرین و خانواده و هزینه شش میلیارد ریال نیز باری طرح های بهسازی این واحدها در مناطق 20 گانه استان مازندران صورت گرفت است.

وی با اشاره به اینکه با رفع مشکلاتی در بخشهای صدور پروانه و متراژهای زمین سرعت ساخت و واگذاری مسکم مددجویان این نهاد سرعت بیشتری می گیرد، بیان کرد: براساس برنامه تا پنج سال آینده 10هزار واحد مسکونی شهری و روستایی دراستان مازندران احداث می شود.