400 هزار تومان حداقل دستمزد سال آینده کارگران

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با اشاره به پیشنهاد کمیته های کارگری تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به شورای عالی کار گفت: بررسیهای ما نشان داده است که کارگران در سال آینده با توجه به خط فقر حداقل باید 400 هزار تومان دستمزد بگیرند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: با این حال نمایندگان کارگران از وضعیت تولید و بنگاهها اطلاع دارند و می دانند که کارفرمایان با توجه به جمیع شرایط توان پرداخت این رقم را نخواهند داشت.

دهقان کیا ادامه داد: البته در این زمینه راهکار مناسب این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و شریک سوم کارگران و کارفرمایان وارد عمل شود و با اختصاص بودجه و در نظر گرفتن تمهیداتی خلاء ناشی از عدم توان پرداخت کارفرمایان و همچنین دستمزدهای پایین کارگران را جبران کند.

وی تاکید کرد: سبد هزینه های خانوار و حداقل معیشتی که توسط کارگران بررسی شد کمتر از این میزان (400 هزار تومان) را باعث به وجود آمدن شرایط نامناسب معیشتی برای خانوار کارگری می داند.

به گزارش مهر، نمایندگان کارگران در بهمن ماه سالجاری و با نزدیک شدن به پایان سال اقدام به تشکیل کمیته های تعیین حداقل دستمزد سال 89 کارگران و همچنین بررسی وضعیت سبد هزینه های خانوار کردند.

با اتمام بررسی ها و جمع بندی نظرات، در قالب یک پیشنهاد کلی، درخواستهای کارگران از طریق نمایندگان آنان در شورایعالی کار در جلسات رسمی مطرح و نسبت به تحقق آن تصمیم گیری می شود.

هم اکنون شورای عالی کار 2 جلسه رسمی در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار کرده است که از این طریق دستمزد ترکیبی سال آینده و افزایش قطعی دستمزدها مشخص شده است.