سارقان سرقت مسلحانه شهرستان ازنا دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار حسین رحیمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان اظهار داشت: این سارقان بعد از سه ماه از سرقت رخ داده در شهرستان ازنا دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این رابطه شش نفر دستگیر شده است که دو نفر از این تعداد از جمله اعضای اصلی سرقت های مسلحانه رخ داده توسط این باند هستند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به اعتراف متهمان در این زمینه گفت: صحنه سرقت مسلحانه نیز توسط این افراد بازسازی شده است.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه این گروه سرقتهای دیگری نیز در سطح استانهای اصفهان و خوزستان انجام داده اند، خاطرنشان کرد: ماموران نیروی انتظامی استان لرستان با تلاش و پیگیری های مداوم موفق به دستگیری این سارقان شدند.

وی با بیان اینکه طلافروشی هایی که کمترین اصولی ایمنی را اعمال کرده اند مورد هدف این باند سرقت مسلحانه قرار گرفته اند، یادآور شد: صاحبان طلافروشی ها باید در زمینه رعایت اصول ایمنی حداکثر دقت را به خرج دهند.

به گزارش مهر، در اتفاقی نادر در شهرستان ازنا حدود ساعت 19 روز سه شنبه 12 آبان ماه سالجاری چهار سارق مسلح اقدام به سرقت از طلا فروشی در خیابان انقلاب این شهر کردند و با ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و شلیک تیرهای هوایی موفق به فرار شدند.

بنابر اظهارات شاهدان عینی این سرقت مسلحانه و کسبه محل این سارقان که با نقاب صورت خود را پوشانده بودند پس از سرقت طلاهای طلافروشی یاد شده با شلیک تیرهوایی اقدام به متفرق کردن مردم و خواباندن شاهدان ماجرا کف خیابان کردند و سپس از مهلکه گریختند.