تصویب نرخ تاکسی، مینی بوس و اتوبوس / افزایش 15 درصدی کرایه تاکسی خطی

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دانشجو در نشست خبری که امروز یکشنبه برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: بر این اساس نرخ تاکسیهای فرودگاه 15 درصد، تاکسیهای تلفنی 15 درصد، تاکسیهای ویژه راه آهن و ترمینال 12 درصد و تاکسیهای ون 15 درصد نسبت به سال جاری افزایش دارند.

وی با اشاره به اینکه برخی خطوط 7 تا 8 درصد و برخی خطوط بیش از 15 درصد افزایش نرخ دارند ادامه داد: برخی از خطوط نیز مانند ونک، حقانی و خاوران، قاسم آباد افزایش نرخ نخواهند داشت. همچنین برخی خطوط به دلیل تغییراتی که راهنمایی و رانندگی با حذف تقاطع و.. در مسیر ایجاد کرده و راه طولانی تر شده، افزایش نرخ داشته اند، بعضی از خطوط نیز به دلیل احداث پل یا تونل، کاهش طول مسیر را به دنبال داشته که در نتیجه کرایه آنها افزایش نیافته است.

سخنگوی شورای شهر بیان داشت: بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، تاکسیهای گردشی طی پنج سال باید حذف و تبدیل به تاکسی گردشی شوند که این مساله نیز مورد تاکید قرار گرفت.

دانشجو در ادامه به نرخ اتوبوس بخش خصوصی در سال 89 اشاره کرد و بیان داشت: تمامی خطوط اتوبوسهای خصوصی (ریالی) 25 تومان افزایش نرخ خواهند داشت به این ترتیب نرخ خطوط تا 7 کیلومتر از 100 تومان به 125 تومان، نرخ خطوط 7 تا 12 کیلومتر از 125 تومان به 150 تومان، نرخ خطوط 12 تا 16 کیلومتر از 175 تومان به 200 تومان و نرخ خطوط 16 کیلومتر به بالا از 200 تومان به 225 تومان افزایش دارد.

وی نرخ مصوب مینی بوس در سال 89 را با 25 تومان افزایش در هر خط اعلام کرد و گفت: نرخ کرایه میدل باس نیز در هر یک از خطوط که هم مینی بوس و هم میدل باس وجود دارد، 25 تومان بیشتر از مینی بوس تصویب شده است به عبارتی دیگر، کرایه میدل باس 50 تومان افزایش خواهد یافت.

عضو شورای شهر تهران همچنین با اظهار امیدواری از ورود بیش از300 دستگاه میدل باس در سال آینده بیان داشت: متاسفانه استفاده از مینی بوس در این سالها به دلیل قدمت بالای این دستگاه دیگر به صلاح نبوده و حتی به نفع رانندگان نیست هم اکنون نیز طرح ارائه یک دستگاه میدل باس به دو راننده مینی بوس در ازای تحویل مینی بوسها، دنبال خواهد شد که تصور می کنم با این روش و امکاناتاز این طرح استقبال خواهد شد.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، امکان ارائه تسهیلات بانکی و اعطای وام به این افراد را دنبال خواهیم کرد، دولت نیز 5/87 درصد هزینه میدل باس را کمک خواهد کرد.

دانشجو همچنین از آمادگی اتوبوسرانی برای تجهیز کارت خوان در اتوبوسها خبر داد و افزود: به گفته مسئولان این شرکت، دستگاه های کارت خوان خریداری شده و آماده نصب است و این شرکت موظف شده از تاریخ 15 تا 30 فروردین 89 تمامی اتوبوس ها را به دستگاه کارت خوان تجهیز کند.

سخنگوی شورای شهر افزود: از 15 فروردین ماه نیز هر اتوبوسی که به دستگاه کارت خوان مجهز شود، نرخ های جدید را از مسافران دریافت خواهد کرد و تا 30 فروردین تمامی اتوبوس ها نرخ های جدید را دریافت می کنند.

دانشجو از گلایه مندی مسولان اتوبوسرانی ازمعدود شهروندانی که بلیط ارائه نمی دهند خبر داد و به تصویب تبصره ای در جهت رفع این مساله اشاره کرد و گفت: برای مسافرینی که از ارائه بلیط یا کارت اعتباری امتناع ورزند، برابر نرخ تمام شده هر مسافر در سال 89 ( 300 تومان ) از آنها کرایه اخذ خواهد شد و بازرسان شرکت واحد موظف خواهند شد به صورت موردی نسبت به کنترل بلیط اقدام کرده و مبلغ مورد نظر را با ارائه رسید، دریافت و به حساب اتوبوسرانی واریز کنند.

وی افزود: دستگاه هایی توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهیه شده که بدون ارائه کارت و حتی خارج کردن آن از داخل کیف یا جیب، کارت را کنترل کرده و ادائه یا عدم ارائه آن مشخص خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا نرخ های جدید، عادلانه است یا خیر بیان داشت: تاکسی ها هزینه خرید را خودشان پرداخت می کنند ، آنها نیز در این اجتماع زندگی کرده و با تورم و مسایل اقتصادی روبرو هستند ، پس نمی توانیم حکم غیر قابل انجام ارائه دهیم و نرخ ها را افزایش ندهیم ، پیشنهاد تاکسیرانی نیز بیش از این مقدار بود که البته با تعامل مثبت با شورا ، این رقم تصویب شد.

وی افزود: اینکه این رقم عادلانه است یا خیر، قابل تفسیر است، یک بعدی نمی توانیم حکم صادر کنیم، تاکسی هم باید هزینه خود و حتی هزینه زندگی راننده را تامین کند، نرخ سوخت سال 89 هم که هنوز معلوم نیست.

سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این سوال که فکر نمی کنید قیمتها صوری باشد و تاکسیرانی با توجه به نرخ بنزین قیمتها را افزایش دهد اظهار داشت: تاکسیرانی به هیچ وجه این تخلف را انجام نخواهد داد و تا 15 فروردین برچسب نرخ های جدید باید در تاکسیها نصب و از این تاریخ کرایه جدید دریافت شود.

وی تاکید کرد: اگر هدفمند کردن یارانه ها باعث تحمیل هزینه های اضافی به این مجموعه شود، شهرداری می تواند لایحه ای در مورد نرخ جدید وسایل حمل و نقل عمومی به شورای شهر ارائه دهد.