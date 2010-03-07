به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران که با کسب سه پیروزی متوالی برابر آذربایجان، آمریکا و ارمنستان به دیدار فینال رقابتهای جام جهانی راه یافته بود، بعدازظهر امروز(یکشنبه) برابر تیم روسیه 5 بر 2 شکست خورد و نایب قهرمان شد.

نتایج دیدارهای انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:

حسن رحیمی (برنده) - نریمان اسرافیلوف (تایم اول 1- 1* تایم دوم 1- صفر)

60 کیلوگرم:

سعید احمدی - بسیک کودوخوف (برنده) (تایم اول صفر- 2 * تایم دوم صفر- 2)

66 کیلوگرم:

مهدی تقوی - آدام باتیروف (برنده) (تایم اول صفر- 1* تایم دوم صفر- 6 ضربه فنی)

74 کیلوگرم:

صادق گودرزی - انور گدویف (برنده) (تایم اول 2- صفر * تایم دوم 3- 6 * تایم سوم صفر- 1)

84 کیلوگرم:

احسان لشکری - عبدالسلام قادس‌اف (برنده) (تایم اول صفر- 5 * صفر- 1)

96 کیلوگرم:

رضا یزدانی (برنده)- گئورگی کتویف (تایم اول 2- صفر * تایم دوم 1- 3 * تایم سوم 5- 2)

120 کیلوگرم:

محمدرضا آذرشکیب - بلال ماخوف (برنده) (تایم اول صفر- 4 ضربه فنی)

تیم ملی کشتی آزاد ایران در مرحله مقدماتی با نتایج مشابه 5 بر 2 تیمهای آذربایجان و آمریکا را شکست داد و در کشتی سوم نیزمقابل ازبکستان با نتیجه 6 بر یک به پیروزی رسید.

تیمهای آذربایجان، اوکراین، بلاروس، آمریکا، ترکیه و ازبکستان به مقام سوم تا هشتم این رقابتها دست یافتند.

رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد از روز شنبه در شهر مسکو پایتخت روسیه آغاز شده بود و امروز با قهرمانی تیم میزبان به کار خود پایان داد.