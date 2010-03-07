  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۶

عزیزی خبر داد:

توقیف بیش از 7 هزار دستگاه موتورسیکلت متخلف طی 10 ماهه امسال

توقیف بیش از 7 هزار دستگاه موتورسیکلت متخلف طی 10 ماهه امسال

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جانشین پلیس راه استان هرمزگان در تشریح عملکرد 10 ماهه از توقیف 7147 دستگاه موتورسیکلت متخلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ داریوش عزیزی بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی افزود: در مدت 10 ماهه سال جاری بالغ بر 15 هزار دستگاه انواع موتورسیکلت و خودرو که مرتکب تخلف حادثه ساز شده و فاقد مدارک لازم بودند توقیف که از این تعداد 10 هزار و 214 مورد جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه اعزام شده اند.

جانشین فرمانده پلیس راه استان هرمزگان افزود: در این مدت هزار و 141 نفر از رانندگان متخلف بار بری به دلیل بارهای تناژ زیاد و موارد دیگر به اداره راه و ترابری استان معرفی و اعزام شدند.

وی با اشاره به افزایش پنج درصدی تشدید برخورد با تخلفات در این مدت گفت: در مدت 10 ماهه امسال 49 درصد افزایش توقیف موتور سیکلت متخلف داشته ایم.

سرهنگ عزیزی خاطرنشان کرد: عوامل پلیس راه استان در بحث رد رشوه و صحت عمل نیز با 279 مورد معادل 206 درصد رد رشوه داشته مراتب را صورت جلسه و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نمودند. همچنین عوامل پلیس راه استان در این مدت جمعا 563 فقره انواع گواهینامه پایه یک پایه دو و ب 1 رانندگان متخلف را ضبط و 124 فقره گواهینامه پانچ و 554 جلد دفترچه کار برای رانندگان پایه دوم  و 20 دفتر برای رانندگان پایه یکم صادر کردند.

جانشین فرمانده پلیس راه هرمزگان یادآور شد: عوامل سخت کوش پلیس راه در مدت شش ماه سال جاری ضمن انجام وظیفه ذاتی خود 104 کیلو حشیش، 494 کیلو و325 گرم تریاک و دو کیلو سوخته تریاک در مجموع بیش از نیم تن انواع مواد مخدر چهار هزارو 650 قوطی آبمیوه خارجی، چهار دستگاه کولر گازی، پنج دستگاه موتور سیکلت و دو دستگاه خودرو مسروقه نیز کشف و به مراجع مربوطه معرفی شدند.

سرهنگ عزیزی درمورد تصادفات در مدت 10 ماهه جاری بیان نمود: در این رابطه به تفکیک نوع خودرو مورد استفاده 133 درصد مربوط به خودرو های سواری 43 درصد مربوط به موتور سیکلت 60 درصد عابر پیاده و پنج درصد مربوط به کامیون بوده است.

وی گفت: در مجموع متوفیان 10 ماهه در اثر تصادف 53 درصد با 169 نفر در معابر اصلی 30 درصد با 94 نفر در معابر فرعی و آسفالت، 17 درصد با 54 نفر در معابر روستایی بوده است و 271 نفر متوفیان معادل 85 درصد مرگ 46 نفر معادل 15 درصد زن بوده که 168 نفر در محل حادثه 36 نفر حین انتقال به بیمارستان و 113 نفر نیز در بیمارستان فوت شده اند.

کد مطلب 1047253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها