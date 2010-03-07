توقیف بیش از 7 هزار دستگاه موتورسیکلت متخلف طی 10 ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ داریوش عزیزی بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی افزود: در مدت 10 ماهه سال جاری بالغ بر 15 هزار دستگاه انواع موتورسیکلت و خودرو که مرتکب تخلف حادثه ساز شده و فاقد مدارک لازم بودند توقیف که از این تعداد 10 هزار و 214 مورد جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه اعزام شده اند.

جانشین فرمانده پلیس راه استان هرمزگان افزود: در این مدت هزار و 141 نفر از رانندگان متخلف بار بری به دلیل بارهای تناژ زیاد و موارد دیگر به اداره راه و ترابری استان معرفی و اعزام شدند.

وی با اشاره به افزایش پنج درصدی تشدید برخورد با تخلفات در این مدت گفت: در مدت 10 ماهه امسال 49 درصد افزایش توقیف موتور سیکلت متخلف داشته ایم.

سرهنگ عزیزی خاطرنشان کرد: عوامل پلیس راه استان در بحث رد رشوه و صحت عمل نیز با 279 مورد معادل 206 درصد رد رشوه داشته مراتب را صورت جلسه و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نمودند. همچنین عوامل پلیس راه استان در این مدت جمعا 563 فقره انواع گواهینامه پایه یک پایه دو و ب 1 رانندگان متخلف را ضبط و 124 فقره گواهینامه پانچ و 554 جلد دفترچه کار برای رانندگان پایه دوم و 20 دفتر برای رانندگان پایه یکم صادر کردند.

جانشین فرمانده پلیس راه هرمزگان یادآور شد: عوامل سخت کوش پلیس راه در مدت شش ماه سال جاری ضمن انجام وظیفه ذاتی خود 104 کیلو حشیش، 494 کیلو و325 گرم تریاک و دو کیلو سوخته تریاک در مجموع بیش از نیم تن انواع مواد مخدر چهار هزارو 650 قوطی آبمیوه خارجی، چهار دستگاه کولر گازی، پنج دستگاه موتور سیکلت و دو دستگاه خودرو مسروقه نیز کشف و به مراجع مربوطه معرفی شدند.

سرهنگ عزیزی درمورد تصادفات در مدت 10 ماهه جاری بیان نمود: در این رابطه به تفکیک نوع خودرو مورد استفاده 133 درصد مربوط به خودرو های سواری 43 درصد مربوط به موتور سیکلت 60 درصد عابر پیاده و پنج درصد مربوط به کامیون بوده است.

وی گفت: در مجموع متوفیان 10 ماهه در اثر تصادف 53 درصد با 169 نفر در معابر اصلی 30 درصد با 94 نفر در معابر فرعی و آسفالت، 17 درصد با 54 نفر در معابر روستایی بوده است و 271 نفر متوفیان معادل 85 درصد مرگ 46 نفر معادل 15 درصد زن بوده که 168 نفر در محل حادثه 36 نفر حین انتقال به بیمارستان و 113 نفر نیز در بیمارستان فوت شده اند.