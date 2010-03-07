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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۵۱

ساماندهی اسناد و اوراق تاریخی دستگاه های دولتی ضروری است

ساماندهی اسناد و اوراق تاریخی دستگاه های دولتی ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان با تاکید بر جمع آوری اسناد تاریخی دستگاه های دولتی و نگهداری آنها گفت: ساماندهی و پردازش اسناد و اوراق تاریخی الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی ظهر یکشنبه در بازدید از مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق کشور اظهار داشت: جمع آوری حفظ و نگهداری و پردازش اسناد و اوراق تاریخی در دستگاه های مختلف دارای اهمیت بسیار بالا در راستای مستند سازی و حفظ آثار تاریخی است.

وی گفت: تلاش های صورت گرفت در مرکز اسناد جنوبشرق کشور در کرمان در راستای قابل تقدیر است و در این زمینه مردم و دستگاههای مختلف باید با این مرکز همکاری لازم را داشته باشند.

وی ساماندهی اسناد را در راستای ارائه مناسب خدمات آرشیوی در خصوص اسناد و کتب تاریخی مهم دانست و گفت: فعالیتهای این مرکز از مهمترین فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته در جنوب شرق کشور است.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی جنوب شرق کشور نیز در ادامه این مراسم گفت: در راستای ساماندهی و تعیین تکلیف پرونده های دادگستری حجم بالایی از فضای اشغال شده آزاد و تفکیک و انتقال سوابق ارزشمند به آرشیو منطقه نیز انجام شد.

سعید شاهرخی گفت: این مرز آمادگی خود را برای ساماندهی اسناد دستگاه های مختلف اعلام می کند.

کد مطلب 1047254

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